Espectáculos

La Joaqui y Tiago PZK pasaron un momento complicado. El vehículo en el que viajaban se quedó parado en medio de una ruta en Esquel, dejando a los artistas varados entre las montañas.

Tiago PZK pidió ayuda frente a cámara: «Nos quedamos acá en la ruta, si alguien nos puede venir a remolcar… estamos haciendo dedo».

En las imágenes se ve al cantante haciendo el pedido frente a la cámara mientras La Joaqui se acerca rápidamente para abrazarlo. La pareja, que está en sus inicios, terminó esperando que alguien apareciera para auxiliarlos en el camino.

La pareja está en sus inicios y cualquier desavenencia puede ser una anécdota romántica, pero lo cierto es que seguían esperando una ayuda.