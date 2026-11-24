Espectáculos

Trescientos bateristas inscriptos se convocaron para "Baterías a la Plaza", un encuentro que se realizaría el domingo 22 de noviembre a partir de las 17.30 en el Parque Central de Neuquén para transformar el espacio público en una enorme orquesta de percusión al aire libre.

A diferencia de los recitales tradicionales organizados alrededor de un escenario, la iniciativa convierte todo el lugar en el centro de la escena, con los músicos tocando de manera simultánea y siguiendo una base rítmica común.