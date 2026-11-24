Espectáculos

Julio Bocca deja la dirección artística del Ballet Estable del Teatro Colón. El teatro anunció que quien asumirá el cargo será Herman Cornejo, el primer bailarín del American Ballet Theatre de Nueva York. El cambio se concretará a mediados de agosto de 2027, aunque el anuncio se hizo con varios meses de anticipación para que el relevo esté enmarcado en el plan de trabajo de la compañía.

Julio Bocca es un bailarín clásico argentino que, tras trabajar en su país, se sumó en 1986 al American Ballet Theatre. Por su parte, el Teatro Colón es la casa de ópera más importante de Buenos Aires y uno de los teatores con mejor acústica del mundo.

Un vínculo que empezó con un consejo

La relación entre Bocca y Cornejo no es nueva y tiene una carga emocional importante. Cuando Cornejo tenía solo 16 años, fue Bocca quien lo alentó a presentarse en el Concurso Internacional de Ballet de Moscú. El resultado fue un éxito total: Cornejo volvió con la medalla de oro y se convirtió en el bailarín más joven en ganar ese premio en toda la historia del certamen.

Años más tarde, la conexión siguió creciendo y ambos compartieron escenario en el American Ballet Theatre de Nueva York. De hecho, Bocca también facilitó que Cornejo ingresara a esa compañía, donde el bailarín es primer bailarín desde 2003. Ahora, sus caminos vuelven a cruzarse en Buenos Aires para este traspaso de mando.

El balance de la gestión y la despedida

En su mensaje de salida, Bocca se mostró muy conforme con los resultados obtenidos. Bocca dijo que se va muy feliz por lo que lograron juntos y subrayó que lo más relevante es el presente y el futuro del Ballet del Teatro Colón. Además, le deseó mucha suerte a su sucesor en esta nueva etapa, y le dijo que lo vio crecer en su carrera.

Desde el Colón informaron que, durante el tiempo que Bocca estuvo a cargo, el Ballet Estable se enfocó en mejorar la calidad artística de sus propuestas y la producción de las funciones. Gerardo Grieco, director general del teatro, calificó este periodo como un punto de inflexión y resaltó el vínculo histórico entre los dos protagonistas de esta noticia.

El regreso de Cornejo a casa

Herman Cornejo nació en San Luis en 1981 y se formó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Por eso, asumir la dirección artística significa volver al lugar donde estudió, pero ahora con el desafío de conducir a la compañía. Al conocerse el anuncio, Cornejo afirmó que es un gran honor y que acepta el reto con humildad y alegría. Su meta principal será fortalecer la proyección del Ballet Estable tanto dentro de Argentina como en el exterior.

El nombramiento también fue confirmado por el American Ballet Theatre de Nueva York, donde Cornejo mantiene su puesto de primer bailarín.

Reconocimientos y nuevas etapas

Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, utilizó la red social X para agradecer a Bocca por sumarse a su equipo. Según Macri, el bailarín impulsó transformaciones históricas que permitieron recuperar el prestigio del Colón y sirvió de inspiración para los jóvenes que quieren dedicarse a la danza. También le dio la bienvenida a Cornejo, asegurando que tiene toda la confianza para seguir el legado de Bocca.

Boca tuvo una trayectoria marcada por logros internacionales. Se crió en Munro y se formó en el Instituto Superior de Arte, para luego hacer carrera profesional en Río de Janeiro y Venezuela. En 1985 ganó la medalla de oro en Moscú y pasó veinte años liderando el American Ballet Theatre, además de ser artista invitado en compañías como la Ópera de París. También creó el Ballet Argentino y la Fundación Julio Bocca, llegando a actuar en estadios de fútbol y en una despedida frente a 300 mil personas el 9 de Julio.

El 6 de noviembre, el embajador de Francia, Romain Nadal, ascendió a Bocca al grado de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras. En esa ceremonia, Bocca comentó que lo realizado en el teatro es impresionante y que empieza una etapa donde quiere dedicarse más a él, disfrutar de sus tiempos y de su familia. Además, se informó que en febrero será homenajeado por su trayectoria en el Prix de Lausanne.