Espectáculos

El Estadio del Bicentenario en Pocito recibió a un público impresionante en la última noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026 “Parque Triásico”. El público fue masivo, confirmando que las noches de música popular, cuarteto y cumbia son las que más gente atraen. La gente llegó horas antes de que subiera el primer artista nacional, y se cerró el ingreso a quienes tenían pulsera, permitiendo el paso solo de quienes tenían entrada física o QR.

La Pepa Brizuela, cantante reconocida del género, fue el encargado de abrir la noche. Empezó a las 23:20 con "Noche de copas" y una lluvia de confeti. Su show fue un popurrí de hits donde incluyó temas como "Será", "Lento" y "La fuerza del corazón". Aunque casi no interactuó con la gente, el público lo acompañó bailando y cantando. El repertorio, que duró hora y media, recorrió su carrera con clásicos, temas nuevos y hasta cumbia con "Vivir así es morir de amor". Agradeció el cariño del público sanjuanino en las pocas palabras que dirigió a la gente.

El despliegue de Ángela Leiva

Ángela Leiva, una de las voces femeninas más fuertes del cuarteto, llegó a San Juan con casi 18 años de trayectoria. En la conferencia de prensa previa, dijo que haberse mostrado tal cual es habla de un crecimiento personal muy fuerte, y también habló de sus listas de deseos y sus miedos.

Cuando subió al escenario, el estadio no tenía lugar para nadie más. "No Podrás" fue uno de los temas que más retumbó, y el final de "El me mintió" erizó la piel. También se acordó de Gilda con "No me arrepiento de este amor". Uno de los momentos que despertó la envidia de más de uno fue cuando sumó al escenario a Román, uno de los camarógrafos; hubo charla con mate de por medio y Ángela interpretó "Cobarde". Terminó su show cerca de las 3 de la madrugada.

El debut de DesaKta2

Para cerrar la fiesta a las 3:30, llegaron los cordobeses Joaquín Martín y Fernando Olmedo, el dúo DesaKta2. En la previa, dijeron estar contentos, ansiosos y nerviosos, y que no sabían que el festival era en un estadio. Al ser lunes feriado nacional, su único objetivo era que la gente se fuera a dormir feliz de haber bailado.

El show empezó con Joaco solo, cantando "Mayor que yo", "Te Amo" (de Makano) y "No lo engañes más". Después entró Fer al centro para romperla con "La Diabla", "Baile inolvidable" y "Dime si eres feliz". Olmedo se mostró sorprendido por la cantidad de gente, entre clásicos reversionados. El dúo logró convertir el estadio en una pista gigante, cumpliendo con todas las expectativas.