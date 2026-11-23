Espectáculos

Andrés Calamaro se presentó en el escenario del Velódromo durante la Fiesta Nacional del Sol y dejó a todo el mundo manija con un show que fue un viaje directo a los clásicos. El músico apareció a las 23.30, con su outfit infaltable de negro y sombrero, para dar una función que duró exactamente una hora.

La lista de temas fue un no fallar: sonaron "Flaca", "Te quiero igual", "La parte de adelante", "Loco", Cuando no estás y "Crímenes perfectos". Calamaro estuvo acompañado por su banda completa y logró que la gente cantara y bailara todo el tiempo. Eso sí, el reloj fue el único enemigo; el artista tuvo que pedir disculpas al final porque el horario pactado lo obligó a cerrar el show a las 00.30, .

Entre canción y canción, Calamaro tuvo palabras para el público local y dijo que San Juan tiene un público bueno y amoroso. Además, celebró su regreso a la provincia: contó que es la tercera vez que viene en época moderna.

Pero el momento que dejó a todos recalculando fue cuando se salió del guion musical para hacer una mención muy particular. El músico puso en la misma bolsa a tres figuras clave de la identidad sanjuanina: Buenaventura Luna, Domingo Faustino Sarmiento y Claudio "Chiqui" Tapia. A este último, el presidente de la AFA, le mandó un beso fuerte desde el escenario, aprovechando la amistad que mantiene con él.

Fue un cierre curioso que mezcló la música con el fútbol y la historia local, dejando claro que el Salmón sabe cómo ganar el corazón del público sanjuanino.