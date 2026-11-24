Espectáculos

República Folklore tuvo su primera edición en la Ciudad de Buenos Aires los días 21 y 22 de noviembre. El evento se llevó a cabo en el predio de Avenida Coronel Roca 4113, donde se instalaron tres escenarios para recibir a más de 50 artistas durante dos jornadas.

La propuesta estuvo pensada para los fanáticos de la música popular, uniendo a referentes históricos con exponentes más jóvenes del género. Las puertas abrieron a las 12 y la agenda se extendió por más de 12 horas cada día, desde las 13 hasta la 1.

El despliegue musical

La grilla estuvo encabezada por Abel Pintos, Soledad, Chaqueño Palavecino y Los Nocheros. También participaron Cazzu, Nahuel Pennissi, Jorge Rojas, Ahyre, Lázaro Caballero, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Dúo Coplanacu, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, Los Alonsitos, Diableros Jujeños, Nati Pastorutti, Tomás Lipán, Gauchos of the Pampa, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Mariana Carrizo, Los Tabaleos, Malena Garnica, Wara Calpanchay, Paquito Ocaño, Juanjo Abregú, Néstor Garnica, Los Bofill, Los 4 de Córdoba, Por Siempre Tucu, La Callejera, Catherine Vergines y Carafea.

Experiencias y actividades

Además de los conciertos, el espacio La Puebla tuvo la misma programación el sábado y el domingo. Entre las 15 y las 17 se realizó un torneo de truco con primera ronda, dieciseisavos y octavos de final. A las 17.15, el Instituto de Arte Folklórico (IDAF) dio una clase de baile abierta.

El torneo de truco se desarrolló en La Pulpeña y requirió inscripción previa por pareja. El registro estuvo habilitado desde el lunes 16 de noviembre hasta el viernes 20 a las 12. Los interesados tuvieron que explicar por qué eligieron a su compañero o compañera de juego y el jurado, integrado por Barba Roja, seleccionó a los participantes. Para competir hacía falta ser mayor de 18 años y tener entrada. Cada día hubo una pareja campeona y una subcampeona; los ganadores recibieron un monopatín eléctrico, un kit Stanley, un pase al backstage para conocer a un artista y jugar una partida de truco, además de una orden de compra de $ 100.000 para la tienda oficial del festival.

Logística y accesibilidad

El festival contó con sectores accesibles frente a los escenarios, baños adaptados, prioridad en cajas y puestos gastronómicos, préstamo de elementos de regulación sensorial y puntos de recarga para sillas de ruedas. El estacionamiento se adquirió anticipadamente por seekerparking.com o desde el perfil del festival, con espacios prioritarios para personas con movilidad reducida.

Las entradas se administraron a través de la aplicación Quentro. Los compradores iniciaron sesión en AllAccess con su usuario, seleccionaron la operación y eligieron Quentro como método de entrega mediante un correo electrónico con código de validación.

En cuanto a los pagos, la tarjeta recargable fue el único medio para comprar comida, bebida y recuerdos. Se retiró en los puntos de caja del parque y se cargó con crédito, débito, efectivo o QR. Quienes quedaron con saldo pudieron pedir la devolución desde el enlace de la cuenta oficial entre el lunes 23 a las 9 y el viernes 27 a las 23.59.

Lo que se podía y no se podía llevar

El acceso fue por Avenida Coronel Roca, frente al 4105. Para llegar, funcionaron las líneas de colectivo 28, 47, 91, 114, 117, 145 y 150, o el tren Belgrano Sur bajando en la estación Presidente Illia.

Se permitió el ingreso con protector solar, repelente en crema, medicamentos con receta, cargadores, baterías portátiles, botellas vacías de hasta 500 mililitros y carteras o bolsos de hasta 40 por 30 centímetros. El mate y el termo fueron la única bebida permitida desde afuera, y el predio ofreció agua caliente para recargarlos. También se pudieron llevar sillas o reposeras plegadas que no superaran los 70 por 10 por 60 centímetros.

Estuvieron prohibidos los cuchillos, objetos cortantes, bebidas (excepto el mate), alimentos, armas, sustancias ilegales, pirotecnia, bengalas, explosivos y líquidos o gases inflamables. Tampoco se permitió entrar con paraguas, sombrillas, carpas, conservadoras, mochilas grandes, palos para selfies, cámaras profesionales, drones, computadoras, tabletas, carteles, banderas grandes, bocinas de aire, pelotas, peluches, bicicletas, monopatines, otros vehículos o mascotas.

Honestamente, ¿quién no daría todo por ese kit Stanley y el pase al backstage?