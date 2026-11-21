Espectáculos

La Joaqui quedó en el centro de la conversación después de que empezaran a circular rumores sobre un posible embarazo. Para despejar las dudas, Ángel de Brito se comunicó con la cantante y la respuesta fue tajante: no hay nada que ver.

El conductor contó en su ciclo Bondi Live que, al consultarle sobre el tema, la artista le respondió que no, que nada que ver, que está morfando mucho. Con esa frase, dejó en claro que cualquier cambio en su cuerpo no tiene que ver con un bebé, sino con que está comiendo bastante. La desmentida llegó solo a través del periodista, ya que la cantante no hizo comentarios públicos ni posteos al respecto en sus redes sociales.

Chau al recuerdo de Luck Ra

Pero no es la única noticia que dejó hablando a todos. A tres meses de haber terminado su relación de más de dos años con Luck Ra, La Joaqui compartió una serie de fotos con un look renovado donde se notó un detalle clave: se tapó el tatuaje que se había hecho por su ex.

Se trata de la silueta de la provincia de Córdoba que se había tatuado en el muslo izquierdo en marzo de 2025 como muestra de amor. Ahora, ese mapa quedó totalmente reemplazado por un diseño animal print que cubre toda la zona.

La publicación fue un hit total con miles de likes y cientos de comentarios. Algunos fans celebraron la renovación, mientras que otros bromearon diciendo que Córdoba se leopardizó. Entre los mensajes que más llamaron la atención estuvo el de Tiago PZK, quien reaccionó a la foto con un "Diosssssssss" y emojis de ojos de corazón.