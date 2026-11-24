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La China Suárez volvió a romper el internet con una combinación que es básicamente un viaje en el tiempo. Desde Uruguay, donde se tomó unos días de descanso, la actriz subió una foto a sus historias de Instagram presumiendo un look súper descontractado pero con toda la onda: bikini animal print y un microshort de jean.

Para la parte de arriba, eligió una bikini con estampa de leopardo que combinó con un short de denim celeste. Pero ojo al detalle: es de tiro bajo, tiene tachas metálicas en uno de los laterales y el ruedo desflecado. Es una prenda que recupera totalmente la estética de los años 2000, que ahora vuelve a ganar protagonismo en las tendencias de temporada.

La elección de la China es un combo de dos corrientes que no mueren nunca. Por un lado, el animal print, que temporada tras temporada se reinventa y vuelve a pegar. Por otro, el denim, que es el infaltable absoluto tanto para andar por la ciudad como para los looks de vacaciones.

Para terminar de armar el conjunto, la actriz optó por el pelo bien tirante, peinado hacia atrás y recogido, sumándole un maquillaje natural y accesorios discretos. Es una fórmula sencilla y cómoda, pero con mucha personalidad, que promete ser la favorita del verano que se viene.

Sinceramente, el tiro bajo es un riesgo que solo alguien con la seguridad de la China podría tomar sin miedo a que termine en un meme. ¿Nos animamos a rescatar los 2000 o dejamos que queden en el olvido?