La Joaqui borró a Luck Ra de su piel: el drástico cambio de look y el tatuaje tapado

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La Joaqui decidió cerrar definitivamente el ciclo con Luck Ra y lo hizo de la manera más drástica posible: tapando el tatuaje que llevaba en su muslo izquierdo. La artista compartió en sus redes sociales una serie de fotos para mostrar su nueva imagen, donde quedó claro que la silueta de la provincia de Córdoba, que se había hecho en marzo de 2025 como homenaje al cantante de cuarteto, ya no está visible.

El diseño original, que apareció en el videoclip de Mi señora junto a Duki y Khea cuando la pareja estaba en su mejor momento, fue reemplazado por una intervención total de animal print. Si bien todavía se pueden notar algunos trazos del contorno anterior, el nuevo dibujo cubre completamente la figura de Córdoba, marcando un cierre simbólico para una relación que terminó hace tres meses.

Un cambio de imagen radical

Pero el tatuaje no fue la única sorpresa. La Joaqui dejó atrás el cabello largo que lucía hasta la cintura y apostó por un corte carré con pequeñas trenzas a la altura de la mandíbula. El cambio de estilismo generó una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes celebraron la renovación estética de la cantante.

Entre las reacciones hubo elogios hacia su belleza. Tiago PZK, actual pareja de la artista, se sumó a los halagos dejando un breve mensaje acompañado de emojis de enamorado. También participaron Flor Jazmín Peña, quien aseguró que el nuevo corte le queda increíble, y Romina Malaspina con corazones negros.

El drama detrás de la ruptura

La decisión de borrar el tatuaje llega después de una separación rodeada de escándalos. La Joaqui y Luck Ra habían mantenido una relación de más de dos años, mostrándose muy enamorados en las redes sociales hasta que el vínculo se rompió.

Tras la ruptura, surgió la polémica cuando la cantante de RKT comenzó un romance con Tiago PZK, quien era amigo de la pareja. El quiebre definitivo se dio con un descargo de La Joaqui en redes sociales, donde aseguró que había preservado cosas que podrían haberlo dejado muy mal parado.

Por su parte, Luck Ra negó haber engañado a la cantante y aseguró públicamente que la separación ocurrió porque "ya no estaba el amor de antes". Aunque circularon especulaciones sobre Tuli Acosta como tercera en discordia, esa versión nunca fue confirmada.

Sinceramente, pasar de un mapa de Córdoba a un animal print es el verdadero "glow up" post-ruptura. ¿Hay algo más definitivo que tapar un tatuaje para dar vuelta la página?