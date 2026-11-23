Espectáculos

Se picó mal en SQP. Milett Figueroa, la modelo peruana, terminó en un cruce feroz con Ximena Capristo que escaló rápido hasta llegar a acusaciones graves. Todo empezó cuando Nico Peralta le preguntó a la ex de Marcelo Tinelli sobre Capristo, quien había asegurado que Figueroa usaba a una productora del Bailando como asistente y que, aprovechando su influencia en ese momento por ser la novia del conductor, la había mandado a callar.

La respuesta de Figueroa fue el ninguneo total: aseguró que no conocía a Capristo. Cuando Ximena se presentó y le explicó la situación, la modelo fue tajante y le dijo que eso no pasó y que estaba diciendo algo que no es verdad. La panelista no dio brazo a torcer y se mantuvo firme en su postura, mientras Milett insistía en que no.

La tensión subió cuando Figueroa empezó a quejarse del modo en que le hablaban. Ante el intento de Pía Shaw de calmar las aguas, Figueroa pidió que, si iban a hablar de ella, dieran nombres, y dijo que no le gustaba la forma en que le hablaban. Aunque la panelista aclaró que no le estaba faltando el respeto, Figueroa siguió diciendo que le hablaban con un tono que no le gustaba, de una persona de la letra D, y que no sabía de quién le hablaban.

Ahí fue cuando Capristo saltó y le recordó que sí sabía quién era la persona que había agarrado de secretaria y le preguntó por qué lo había hecho, ya que por su culpa la habían mandado a callar. El momento más tenso llegó cuando Figueroa pidió que la pasaran con alguien que ella conociera, llamando a Capristo "esa señora".

Indignada por el trato, Ximena lanzó la bomba final: le exigió que devuelva las cosas que le robó a los diseñadores y le preguntó por qué no devolvía los vestidos que se había robado. Figueroa se defendió diciendo que no la conocía y que no le hablara como se le diera la gana, y cortó la comunicación telefónica.

Figueroa había hablado antes en el programa sobre la polémica que generaron las declaraciones de Nelson Castro sobre Chiclayo, Perú, ciudad que el periodista describió de una forma que no cayó nada bien tras viajar para cubrir el paso del papa León XIV.