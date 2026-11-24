Espectáculos

Daiana Pereyra llegó a la pasarela de San Juan, Puerto Rico, con un traje típico inspirado en los símbolos patrios. Para la 75ª edición de Miss Universo, la modelo misionera eligió una propuesta de impacto visual donde el eje central fue el Escudo Nacional, trasladando los emblemas más fuertes de Argentina al escenario internacional con el celeste y blanco como protagonistas.

El diseño fue una verdadera puesta en escena de la historia argentina. Sobre su cabeza llevó el Sol de Mayo y en la espalda lucía una estructura con el escudo patrio. El conjunto se completó con ramas de laureles, un gorro frigio rojo y dos palomas blancas, logrando que cada elemento simbólico tuviera su lugar en la pasarela.

El significado detrás del look

La presentación oficial de Miss Universo Argentina no dejó el diseño al azar y acompañó el look con un relato titulado «La mujer que lleva el sol de una nación». En este texto se detalla que el Sol de Mayo representa la libertad y es un recordatorio de quienes lucharon por conseguirla. Por su parte, los laureles evocan las victorias de un pueblo que nunca dejó de soñar, mientras que el gorro frigio rojo simboliza la libertad que cada mujer debe poder conquistar.

Para cerrar el concepto, las dos palomas blancas fueron incluidas como representación de la paz y la esperanza de un futuro mejor. Pero la idea no era solo recuperar símbolos históricos, sino representar a la mujer argentina de hoy: fuerte, valiente, independiente y orgullosa de sus raíces. La organización argentina fue contundente al afirmar que una nación no se construye solamente con héroes, sino también con mujeres que se atreven a escribir su propia historia, resumiendo el mensaje con la frase: «Ella no solo representa a Argentina: ella es Argentina».

El camino de Daiana hasta la corona

Daiana Stefani Pereyra, de 28 años y oriunda de Posadas, Misiones, tiene una trayectoria recorrida en los certámenes de belleza. Combina su faceta de modelo con su trabajo como tripulante de cabina de pasajeros. En 2022 representó al país en Miss Intercontinental y más tarde fue elegida Miss Universo Misiones 2023. Además, en 2025 participó en Miss International en Tokio, Japón, donde logró quedar entre las 20 finalistas.

Su llegada a esta edición de Miss Universo tuvo un giro inesperado. En la elección nacional, Daiana había quedado como primera finalista, detrás de Tamara Rogouski, quien fue la elegida inicialmente para representar a la Argentina. Sin embargo, debido a que Rogouski decidió retirarse por motivos personales, Pereyra asumió la representación nacional y tomó el lugar en la competencia.

La agenda en Puerto Rico

El certamen, que celebra sus 75 años de historia, se está llevando a cabo en San Juan, Puerto Rico. El domingo 22 de noviembre se realizó la instancia preliminar, donde las candidatas hicieron sus presentaciones y desfiles frente al jurado.

Ahora queda esperar la gala final y la ceremonia de coronación, que está prevista para el martes 24 de noviembre. Ahí es donde se conocerá finalmente quién será la nueva Miss Universo. Para Daiana, esta es una nueva oportunidad de mostrar su experiencia internacional, eligiendo esta vez contar la historia de su país a través de los valores y el protagonismo de las mujeres.

Sinceramente, se animó con todo el despliegue. ¿Sienten que el traje típico es el camino para ganar o es demasiado?