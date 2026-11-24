Espectáculos

Luis Novaresio tuvo un momento muy incómodo en vivo cuando, por un error de palabras, terminó diciendo que Juan Manuel Fernández de Mujica "marca tendencia en la droga". El periodista estaba presentando la sección de vestuario y, confundió una palabra al presentar a Juan Manuel.

La situación generó comentarios entre los integrantes del equipo. Uno de los panelistas, desde fuera de cámara, dijo que no iba a quedar pegado a ese momento, y otro se sumó diciendo que él tampoco y que se iba.

Novaresio intentó explicar lo sucedido y admitió que no sabía cómo salir de la situación. Sus compañeros no dejaron pasar el furcio y uno de ellos preguntó qué hacían si veía un fiscal.

Finalmente, el periodista logró completar la presentación y aclaró que Juan Manuel marca tendencia en la ropa y en la moda. Juan Manuel tampoco pudo disimular su sorpresa y se sumó al intercambio con otra ocurrencia: dijo que se había quedado duro y enseguida agregó que "no", lo que volvió a provocar risas.