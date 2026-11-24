Espectáculos

Eva de Dominici es una de las actrices más consagradas de la actualidad y su nombre ya resuena en Hollywood. Aunque hoy se la reconoce por su belleza impactante, su carrera es el resultado de una ambición que empezó muy temprano. A los seis años ya soñaba con trabajar con Cris Morena, un deseo que la llevó a intentar entrar en el medio desde muy chica, incluso enfrentando la resistencia de su familia.

El camino hacia la actuación no fue lineal. A los seis años, Eva hizo un casting para Apasionados para interpretar a la hija de Pablo Echarri. Aunque estuvo en una preselección, el proyecto requería un precontrato para viajar a España que su madre no quiso firmar. Empezó a estudiar teatro a los ocho años en el Teatro San Martín. Su madre, odontóloga de Villa Fiorito, inicialmente estaba negada a que siguiera este camino porque prefería que fuera odontóloga, mientras que su padre, dueño de una fábrica de cartón corrugado en Lanús, también se asustaba por su corta edad.

La oportunidad definitiva llegó a los 10 años, cuando se enteró por televisión de un casting para Chiquititas. Tras participar en un taller con Cris Morena que duró dos meses, logró quedar en el elenco. Chiquititas y Patito Feo fueron parte de sus primeros éxitos. Para Eva, el hecho de que Cris Morena supiera su nombre era una locura, ya que la veía como un dios. A los 16 años, la actriz tomó una decisión clave: decidió que quería vivir de la actuación, transformando lo que empezó como un juego infantil en su profesión.

En cuanto a su formación y disciplina, Eva mantuvo un equilibrio exigente. Su madre le pidió que prometiera tener buenas notas, y mientras hacía Chiquititas fue buena alumna y abanderada. Si bien admite que perdió los amigos del colegio porque se dedicaba a estudiar y trabajar, asegura que no se arrepiente de esa historia.

Su trayectoria profesional incluye hitos destacados, como ganar el Martín Fierro a mejor actriz protagonista en unitario y/o miniserie de televisión en 2017 por La fragilidad de los cuerpos. También interpretó a la cantante Lorena Gaumont, inspirada en Lucía Galán, en la serie biográfica Maradona sueño bendito de Amazon Prime en 2021. Más recientemente, participó en la película Homo Argentum de Guillermo Francella, específicamente en el episodio Piso 54, donde interpretó a Ana en una dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

En 2026, Eva expandió su presencia internacional al formar parte de la comedia Balls Up, estrenada en Prime Video y dirigida por Peter Farrelly, donde comparte pantalla con Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser. Además, circulan rumores sobre que en 2027 podría ser la nueva Mujer Maravilla, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales sobre este papel.

Más allá de la actuación, Eva se ha posicionado como una figura de la moda y es buscada por diversas marcas para generar contenido en redes sociales. Recientemente fue invitada a una gala de la revista Vogue en México y participó en el desfile de Esquina. También se vistió de Verónica de la Canal para una pasarela junto a Marta Fort durante el show de María Becerra en el Movistar Arena. En sus producciones de moda, trabaja con el estilista Jorge León, la maquilladora Bettina Frúmboli y el peluquero Juan Manuel Cativa, además de contar con el apoyo de su manager, Nico Reydel de Wecan.

Actualmente, Eva reflexiona sobre la crianza de su hijo Cairo, de siete años, fruto de su pareja con Eduardo Cruz. A diferencia de su propia experiencia, Eva desea que su hijo disfrute la niñez jugando y divirtiéndose. Aunque quiere que explore diversas áreas y no se quede solo con la herencia actoral de sus padres, asegura que lo acompañará si en algún momento decide seguir sus pasos y convertirse en actor.