Espectáculos

Fede Bal compartió en sus historias de Instagram un video de Evelyn Botto disfrutando de una tarde de sol. En las imágenes, que se difundieron durante el fin de semana, la actriz y conductora aparece recostada sobre un inflable motorizado que recorre la pileta de su casa.

El hijo de Carmen Barbieri no se limitó a grabar el momento, sino que le sumó una dedicatoria que no pasó desapercibida: “Las curvas del verano”, escribió mientras etiquetaba a su pareja. Pero el toque picante llegó con el audio del video, donde se escucha a Bal celebrando la llegada del calor con un simple “Empezó el verano”.

Este gesto es parte de una nueva etapa para los dos. Después de mantener el romance bajo perfil, ahora se muestran mucho más relajados y cómplices, compartiendo sus momentos íntimos sin tantas prevenciones. En esta ocasión, fue Bal quien transformó una tarde doméstica en una declaración pública de admiración.

La historia de amor entre ellos viene de lejos. Se conocieron en 2020, en plena pandemia, a través de una videollamada para Perros de la calle. Pasaron varios años de encuentros y rumores hasta que Evelyn decidió ponerle nombre al vínculo.

Fue ella quien tomó la iniciativa el 9 de diciembre de 2025, cuando confirmó el noviazgo durante una emisión de su programa en Olga. Según contó, ella propuso el noviazgo porque ya estaba todo medio dicho y simplemente le preguntó a Bal si quería ser su novio, a lo que él respondió que no pasaba nada.