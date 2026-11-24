Espectáculos

Un grupo de hinchas de Boca decidió que festejar la Copa Sudamericana 2026 no era suficiente y fueron a buscar a Guillermo Francella a la puerta del Teatro Metropolitan. El actor, que es un fanático reconocido de Racing, terminó siendo el blanco de todas las cargadas mientras salía de la función de su obra Desde el Jardín.

La emboscada ocurrió en la madrugada del domingo, mientras los fanáticos del equipo de Rodolfo Arruabarrena recorrían la Ciudad de Buenos Aires celebrando el título ganado tras vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final de Barranquilla. Los hinchas esperaron pacientemente que terminara la obra, donde Francella interpreta a Chance Gardiner, para recibirlo con banderas, camisetas y pilusos azul y amarillo.

El momento quedó registrado en varios videos que se viralizaron rápido en redes sociales. En las imágenes se ve que el actor saludó a los simpatizantes que lo aguardaban, pero no se salvó de los cantitos. La canción principal de la noche fue el clásico "¡Racing botón!", dirigida directamente al club de Avellaneda.

Para cerrar el despliegue de folklore futbolero, entre los gritos y las risas, también se escuchó que "Guillermo es de Boca".