Espectáculos

El tercer sábado de noviembre fue un desastre para la televisión abierta. Con el fin de semana largo, la audiencia se derritió y lo más visto apenas llegó a 61 puntos, dos más abajo de lo habitual.

En la cima quedó PH Podemos hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff. La primera parte del programa marcó esos 61 puntos, aunque fue una caída de 21 respecto a la emisión anterior. La segunda parte del show se quedó con el segundo puesto, sumando 51 puntos. En el punto de encuentro estuvieron Walas, la periodista Sandra Borghi, Laurita Fernández, Flavio Mendoza y Anita Espósito.

Desde hace dos semanas el programa de Andy viene generando cierta polémica entre los invitados con preguntas picantes en las que no participa el conductor, algo que termina perjudicando el rendimiento del ciclo.

El podio se completó con Pasapalabra, de Iván de Pineda, que promedió 37 puntos y empató con el programa gastronómico Tierras, de Germán Martitegui. El Top Five se cerró con La familia Ingalls, que sumó 36 puntos y logró romper la hegemonía de Telefe en esa tabla.

La serie de los 70 desbancó a Todo sigue igual, la propuesta de Roberto Moldavsky y Toto Kirzner, que bajó de 39 a 25 puntos y terminó quinta en la tabla interna del canal.

Juana Viale mejoró su performance con La noche de Mirtha, que marcó 28 puntos en su nuevo horario de las 22.30, posicionándose cuarta en El Trece. En su mesaza estuvieron Ignacio Ortelli, Roberto Funes Ugarte, Rocío Marengo y Pablo Quirno.

En la lucha general entre emisoras, El Trece terminó arriba con 34 puntos, superando por una décima a Telefe, que marcó 33. Fue un cambio total de las posiciones habituales. América mantuvo el tercer puesto con 11 puntos, seguida por Elnueve con 6, Net con 2, Canal 7 con 1 y Alpha con 0.

En cuanto a los líderes por canal, América ganó con Pasión de sábado (13 puntos), Elnueve con Con estilo (8 puntos), Net con Cine Club (4 puntos) y Canal 7 con Se siente Argentina (4 puntos). Alpha TV tuvo su pico con la película La búsqueda, que consiguió un punto.

El domingo 22 de noviembre regresó MasterChef Celebrity con la gala de beneficios, donde los mejores de la semana cocinaron por una medalla dorada y una plateada.