Andy Kusnetzoff aclaró por qué tuvo tics faciales durante la pelea de la China Ansa y Santi Maratea

Espectáculos

La pelea entre la China Ansa y Santiago Maratea en el programa Podemos Hablar dejó un efecto colateral inesperado: el lenguaje corporal de Andy Kusnetzoff. Tras la viralización de varios clips donde se ven sus constantes gestos faciales, el conductor explicó que intentó bajar el perfil durante el conflicto, pero que no lo logró.

El tema escaló tanto que Andy tuvo que aclarar que no consume cocaína y que nunca lo hizo. Incluso mencionó que Cande Molfese, su columnista en Perros de la calle, pasó todo el fin de semana dando explicaciones sobre el tema.

Kusnetzoff confesó que tiene tics nerviosos desde los 10 años y que, en una oportunidad, su hermano intentó, como método pedagógico, ayudarlo diciéndole a sus amigos que le pegaran en la cabeza cada vez que moviera la pierna, aunque aseguró que eso no ayudó en nada.

Según el conductor, el hecho de haber trabajado en los 90 con mucha gente también influye en la imagen que proyecta. Admitió que si realmente tuviera una adicción sería un problema de negación fuerte, pero que no es el caso. De todas formas, dejó en claro que cada uno puede creer lo que quiera y que no piensa callar a nadie.

Sobre la frecuencia de estos movimientos, explicó que tiene épocas en las que puede pasar meses o años sin presentar nada, pero que la tensión empeora la situación. Señaló que en esta ocasión los tics se concentraron específicamente en la mandíbula y que eso no lo ayudó.