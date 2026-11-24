Espectáculos

Sofía “Jujuy” Jiménez está viviendo el momento más importante de su vida con la espera de su primer hijo junto a su pareja, Gustavo Qüerio Hormaechea. En una charla con Juana Viale, la modelo admitió que estaba guardando la noticia para contarla específicamente en ese programa, llegando a decir que le pedía tiempo a la producción para poder dar la primicia ahí. "Estoy muy feliz. Y no lo puedo disimular", soltó entre risas.

Actualmente conduce Que alguien le avise. Tras anunciar su embarazo, decidió contar más sobre sus sensaciones y los cambios que está viviendo en esta etapa.

Sueño, viajes y el misterio del nombre

Sobre los primeros meses de gestación, Jujuy confesó que el cansancio es lo que más siente en su rutina. Describió que la necesidad de estar en posición horizontal y dormir es el síntoma más fuerte que tiene ahora.

En cuanto al nombre, todavía no hay definiciones porque no sabe si es varón o mujer. Aprovechó para aclarar un malentendido: mucha gente pensó que la bebé se llamaría "Qalita" después de una sorpresa que preparó para sus compañeros de trabajo. Explicó que "Cala" es como le dicen al programa y que lo de "Calita" fue simplemente una parte de la producción, no el nombre del bebé.

Para los próximos meses, tiene planeado descansar y hacer escapadas con Gustavo. Quiere volver un tiempo a Jujuy y organizar una "baby moon", ese viaje que hacen las parejas como despedida de la etapa de dos antes de pasar a ser tres para siempre.

El plan para el parto y la coincidencia familiar

Entre bromas, contó que espera que el nacimiento coincida con el 25 de mayo, y aclaró que todo dependerá de cómo avance el embarazo.

Sobre el momento del parto, manifestó que le encantaría que sea natural y llegar preparada, pero no quiere cerrarse a una postura rígida. Aseguró que confía en las recomendaciones médicas para tomar la mejor decisión.

El parto será en un sanatorio de Recoleta, el mismo lugar donde su hermana mayor dio a luz recientemente. Esto significa que los bebés van a nacer muy seguiditos y, según Sofía, hasta podrían ser compañeros en el futuro. Además, contó que pasar tiempo con su ahijado, Beltrán, fue parte de las emociones que acompañaron la noticia.

Respecto a su trabajo, aclaró que no se retira definitivamente de la conducción. Si bien hubo confusiones, explicó que su programa termina en noviembre, pero que no se trata de una despedida eterna.