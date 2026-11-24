Espectáculos

José María Muscari lanza una propuesta que busca recuperar el espíritu del teatro popular. Se trata de Fondo de olla, un espectáculo que se estrenará el jueves 21 de enero de 2027 en el Teatro Picadilly, ubicado en Avenida Corrientes 1524. La gran novedad es que la entrada será a la gorra, una medida pensada para que nadie quede afuera por cuestiones económicas.

El proyecto tiene un valor sentimental y profesional fuerte para Muscari, ya que representa su obra número 71 y se suma a las celebraciones por sus 30 años de trayectoria en el espectáculo.

Un elenco lleno de estrellas

La obra cuenta con un elenco integrado por diez figuras muy queridas por el público, combinando vedettes, actores con larga trayectoria y caras conocidas de la televisión. El grupo está conformado por Adriana Aguirre, Marta Albertini, Victoria Carreras, Daniela (la cantante), Nadia Di Cello, Alejandra Majluf, Alejo Ortiz, Silvia Peyrou, Raúl Rizzo y Margarita Jungwa Lee.

Según explicó el director, todos los artistas aceptaron sumarse a la propuesta. Para ellos, el proyecto no solo implica volver a subirse a un escenario, sino que los invita a revisar sus propias historias y el lugar que ocupan actualmente en el mundo del espectáculo.

El concepto del fondo de la olla

La trama de la obra se construye a partir de las trayectorias y las historias personales de sus diez protagonistas. A través de estos relatos, el espectáculo plantea una reflexión colectiva sobre el significado de estar en el fondo de la olla.

Muscari propone varias lecturas sobre esta metáfora. Por un lado, en una comida, lo que queda en el fondo suele ser lo más sabroso, ya que es donde se concentran todos los sabores. Por otro lado, el fondo puede representar aquello que se quemó, lo que quedó relegado o lo que necesita moverse para que suceda algo nuevo.

Desde este juego de sentidos, cada artista compartirá sus experiencias personales, pasando por sus momentos de mayor popularidad hasta aquellos instantes en los que sintieron que habían quedado fuera de escena. La obra busca demostrar que el fondo, lejos de ser un lugar de descarte, puede ser el punto de partida para volver a salir a flote.

Una apuesta al teatro accesible

La modalidad de la función es clara: el público ingresa a la sala, disfruta de la obra y, al terminar, decide cuánto quiere o puede pagar. Muscari detalló que su deseo es recuperar la fiesta popular del teatro para todo el mundo, eliminando las barreras económicas al momento de elegir una obra.

El director destacó que, si bien existen muchas experiencias de teatro a la gorra, es la primera vez que se hace con un elenco de famosos y manteniendo un nivel profesional. Sobre la escritura, Muscari señaló que redactó la obra a la medida de los protagonistas, incorporando aportes de ellos y basándose en la interrelación de lo que les pasa con la temática central.

Para avanzar con el proyecto, el director necesitaba la aprobación de todo el grupo. Tras la primera lectura del libreto, Muscari confirmó que el elenco quedó muy entusiasmado, divertido y feliz con la propuesta.