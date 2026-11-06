Andy Kusnetzoff entró en la mira: lo incluyen en una denuncia por un documental de Maradona

Espectáculos

La denuncia por presuntas irregularidades en Orsai Audiovisuales sumó un nombre más. Ariel Gil Ces, abogado de unos cincuenta damnificados que invirtieron en proyectos de la productora, presentó un escrito para ampliar la denuncia penal contra Hernán Casciari. Ahora, la acusación también alcanza a Andy Kusnetzoff y a Walter Gammarota, socio de Casciari.

Kusnetzoff quedó pegado al problema por el Proyecto D.A.M., un documental sobre Diego Armando Maradona que él mismo impulsó. Según la presentación judicial, el conductor, que se presentaba como autor del guion, promocionaba el trabajo en su programa Perros de la calle y pedía a la gente que invirtiera dinero, sabiendo que no tenían los derechos de imagen de la familia del ídolo.

El problema con los derechos y la plata

Según la denuncia, el proyecto no está terminado porque la familia de Maradona no cedió los derechos y, según declaraciones de Dalma Maradona, tampoco los va a ceder. A pesar de esto, los denunciantes aseguran que se siguió recaudando plata con el mismo método que en otras producciones de Orsai. Gil Ces califica este accionar como una "posible estafa" y sostiene que Kusnetzoff pretendía sacar ventaja y quedarse con el dinero.

Según el escrito, más de mil inversores aportaron y los fondos puestos en Orsai Audiovisuales pasaron rápidamente a la empresa Orsai Tech S.R.L. sin fundamentos claros. Después de ese movimiento, el dinero terminó en una plataforma llamada proyecto10.org. En ese sitio, el trabajo se describe como un proyecto colaborativo que, al finalizarse, se entregaría en una versión privada para ver con amigos.

Opacidad en los números

Otro punto crítico es que los socios no saben cuánto dinero se recaudó en total. Esto contrasta con otras producciones finalizadas de la productora, donde los balances son públicos en la web y los aportantes pueden ver el detalle con su mail.

Para respaldar la acusación, el abogado pidió que los denunciados sean llamados a indagatoria. Como pruebas, presentó cupones de pago de los socios y un comunicado donde Casciari habla sobre el Proyecto D.A.M.

El proyecto originalmente se presentó como una invitación para sumar a la comunidad y responder a la pregunta de cómo explicarle a un hijo quién fue Diego. Se basaba en más de ocho horas de material crudo y notas con el Diez grabadas entre los noventa y el mundial 2014. Poco más de mil personas aportaron bonos para Proyecto D.A.M. En Proyecto10 participan 1.110 socios y varios de los nombres figuran también en Proyecto D.A.M., aunque no todos se repiten.