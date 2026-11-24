Espectáculos

Damián Rojo, uno de los panelistas de Los Profesionales con Flor, rompió el silencio sobre el escándalo generado por el anuncio del fin del programa. El periodista habló en Puro Show y, aunque aclaró que no cree que la conductora haya actuado con mala intención o con ganas de lastimar a alguien, fue muy crítico con la manera en que se transmitió la noticia frente a sus compañeros.

Para Rojo, la forma de comunicar la decisión fue la peor de todas las posibilidades, ya que el equipo se enteró en vivo y no tuvieron tiempo de procesarlo o manejar la situación. Según el panelista, existían otras alternativas para evitar semejante exposición: Flor de la V podría haberlo dicho cuando pasaron rutina, haber hecho el programa y decirlo al final, haberlo hecho en algún corte o directamente no haberlo dicho al aire.

Un vivo lleno de desconcierto

El momento de tensión ocurrió el viernes pasado, cuando Flor de la V confirmó que el ciclo de El Nueve terminará el 31 de enero de 2027. La conductora explicó que la noticia llegó tras una reunión con las autoridades del canal y decidió comunicar la noticia frente a las cámaras, sin imaginar que uno de sus panelistas se enteraría en ese mismo instante. Damián Rojo dejó en evidencia que no sabía nada al lanzar un "Me estoy enterando ahora", lo que dejó a la conductora visiblemente descolocada.

Ante la reacción de su compañero, Flor de la V intentó explicar la situación y se disculpó: pensó que ya sabían, que les habían dicho. Al reconstruir los hechos, Rojo explicó que la productora se había reunido con la conductora y que Flor llegó al estudio cuando el programa ya estaba prácticamente por comenzar, lo que pudo haber generado la falsa creencia de que el resto del equipo ya conocía la situación.

El clima después de la noticia

Una vez que terminó la emisión, el ambiente en el estudio reflejó el impacto del anuncio. Rojo recordó que la mayoría de los integrantes estaban conmovidos y sorprendidos. A pesar del clima tenso, señaló que Flor de la V pidió disculpas y se fue como todos los días, mientras que ellos se quedaron un poco más.

El periodista también habló de cómo impactó la noticia según la experiencia de cada integrante. Admitió que la primera vez que le pasó algo similar sintió que se le acababa el mundo, pero que ahora está más curtido. Además, lanzó un comentario pragmático sobre su situación actual: por suerte no tiene que pagar un alquiler la semana que viene.

Los pasos a seguir hasta enero

Tras el episodio, Flor de la V le escribió a Rojo por la noche para pedirle disculpas personalmente. El panelista le respondió que se quedara tranquila, ya que estas situaciones son parte de las reglas del juego en la televisión. Rojo aseguró que trabajará con normalidad hasta el cierre del ciclo, afirmando que lo hará con el mismo compromiso que el primer día.

Sin embargo, el periodista adelantó que no estará presente durante la última semana de enero debido a que tiene vacaciones programadas entre el 25 de enero y el 10 de febrero. Para transitar este tramo final, propuso que lo más sano para todo el equipo es hablar la situación con naturalidad para que cada integrante pueda expresar lo que siente.

Por otro lado, el anuncio dejó abierta la duda sobre el futuro de la conductora en El Nueve. Flor de la V aclaró que su contrato con la señal se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, aunque detalló que su vínculo actual estaba ligado al horario de 13.30 a 15.30 y que tiene que ver qué pasa con ella y con el canal.