Espectáculos

La salida del elenco de MasterChef Celebrity el sábado pasado tuvo todos los condimentos posibles: comida, peleas vecinales y un cierre épico en el escenario. Todo arrancó en la quinta de Luck Ra, en San Isidro, donde el grupo se juntó para hacer la previa antes de ir a un show. Para empezar la noche, armaron una mesa que combinaba pizzas y sushi, con una lista de invitados que incluía a Nazareno Casero, Pablo Migliore, Grego Rossello, Rocío Robles, Edith Hermida, China Ansa, Sebastián Presta, Marta Fort y Luciana Geuna.

En medio de este clima, Marta Fort llegó con un séquito de amigos y personal de seguridad porque no estaba muy bien de ánimo, así que el resto del grupo se encargó de contenerla. La cosa iba viento en popa hasta que, terminada la cena, alguien decidió subir el volumen de la música y todos se largaron a bailar en el quincho. Ahí es donde la fiesta cambió de ritmo y atrajo la atención no tan amistosa de los alrededores.

Cerca de la medianoche, el clima se puso tenso cuando sonó el timbre. Era un vecino que, totalmente indignado, les exigió que bajaran el sonido. Al grupo no le cayó nada bien el reclamo; para ellos, siendo sábado y a esa hora, estaban dentro de las normas de convivencia. Algunos presentes se preguntaban cómo era posible que alguien se molestara a las doce de la noche de un sábado.

Para tratar de solucionar el problema, Edith Hermida y Luciana Geuna salieron a hablar con el hombre. Las dos periodistas intentaron mediar usando argumentos concretos sobre los códigos de convivencia, explicándole que hasta las tres de la mañana se podía poner música sin que fuera un problema. Sin embargo, el vecino no dio el brazo a torcer, y parece que no era la primera vez que se quejaba por las fiestas en esa casa.

Edith Hermida contó al día siguiente en A la Barbarossa que "ella fue en modo Telenoche Investiga". Aunque lo relató con humor, dijo que le quería mandar un beso grande al vecino, que a Luck Ra le gusta la joda más que respirar, pero que era un viernes y tampoco era tan grave. Además, lanzó una advertencia que generó polémica: le dijo al hombre que lo que estaba haciendo era ilegal, a lo que el vecino respondió que se levantaba a las siete de la mañana, algo que para Hermida no era problema suyo.

Lejos de terminar la fiesta por la pelea, el grupo decidió que lo mejor era trasladar la joda. Mala Fama, que estaba haciendo la previa en su casa antes de ir al Tropitango, los invitó a sumarse y dijo que estaba con su familia, sus nietos y su mujer. Para el traslado, Luck Ra puso a disposición su party bus con música a todo volumen, transformando el viaje en una especie de viaje de egresados.

Hubo tensión incluso dentro del micro, ya que algunos participantes intentaron bajarse para irse a dormir, pero la presión del grupo fue más fuerte y los terminaron convenciendo con frases como "dale, no seas pollerudo, sigamos". En el camino, Juli Poggio vivió un momento muy divertido: paró en una estación de servicio para comprar bebidas y se encontró con una gigantografía de Damián Betular. Grabó el momento entre risas y bromeó con invitar al jurado a sumarse a la salida.

Para darle el toque final al espíritu del programa, el grupo recreó el cierre clásico donde Wanda Nara grita "¡manos arriba, chefs!", pero esta vez lo hicieron con cajas de comida sobre la mesa. Curiosamente, Wanda no estuvo presente porque habría dicho que no la dejaban ir porque saben cómo se pone. Además, existe una cláusula en el programa que prohíbe cualquier contacto social entre conductores, jurado y participantes mientras duren las grabaciones.

El destino final fue el Tropitango de General Pacheco. El show arrancó con Mala Fama tocando La marca de la gorra y Hernán Coronel saludando a sus compañeros desde el escenario. El elenco respondió bailando, cantando y con los celulares en alto. Pablo Migliore, usando un gorro de Boca, terminó tomando el micrófono para sumarse al espectáculo, mientras que Marta Fort subió al escenario entre los aplausos del público. Como la gente rodeaba a los famosos, tuvieron que contar con la ayuda de la seguridad del boliche. Hasta el mismo Luck Ra se animó a cantar. La fiesta terminó recién a las cuatro y media de la mañana.