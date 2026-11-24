Espectáculos

Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco dieron el sí en una ceremonia al aire libre en el Hipódromo de San Isidro. La pareja, que estaba junta hace más de cuatro años, celebró la unión con más de 300 invitados y una lista de famosos que parece el casting de un programa de chimentos.

La estrella de la jornada, además de los novios, fue Mirtha, la bulldog inglés de la pareja, que tuvo la misión súper importante de llevar los anillos hasta el altar. El romance entre Salezzi y Bozzolasco empezó gracias a Fabián Medina Flores, amigo de él, que fue quien los presentó. Después de un año y medio de preparativos y una propuesta que Valentina ya había compartido en sus redes, finalmente llegó el día.

Para la ceremonia, la cocinera eligió un vestido de Verónica de la Canal con corset bordado, corte princesa, mangas de encaje y falda de tul. Lo completó con un velo largo, rodete tirante y un ramo de flores blancas con toques rojos. Pero como sabemos que el tul no es apto para el baile, para la fiesta se cambió el look por un vestido corto, medias bucaneras y zapatillas blancas. Una combinación más cómoda para disfrutar de la fiesta.

Una fiesta con invitados VIP

En la lista de invitados no faltaron los compañeros de Salezzi en La Mañana con Moria: María Fernanda Callejón, Nazarena Di Serio, Federico Seeber, Guillermo Capuya y Gustavo Méndez. También estuvieron presentes Estefi Berardi, Emily Lucius, Silvia Fernández Barrio, Julieta Nair Calvo y Julieta Puente.

Uno de los momentos más destacados fue cuando Melina Brizuela les dedicó a los recién casados una versión en cumbia de Persiana Americana.

El momento más delirante

La fiesta dejó escenas que rápidamente circularon en las redes sociales. Cuando sonó la marcha de San Lorenzo, Valentina se puso a bailar con unos dinosaurios y terminó tirándose sobre los invitados, quienes la levantaron por el aire en medio del festejo.

La verdad, dinosaurios y cumbia en el mismo casamiento es el nivel de caos que todos necesitamos en nuestra vida. ¿Quién no quiere un perro llevando los anillos?