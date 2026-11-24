Espectáculos

Jimena Monteverde recordó una anécdota muy particular sobre su encuentro con Mick Jagger durante una de las visitas del músico a la Argentina. La conductora relató que fue invitada a conocer al líder de The Rolling Stones y, para la ocasión, le llevó tortas y postres.

El vínculo se dio porque el marido de Monteverde había asistido a un partido de polo en el que participó el cantante, desempeñándose como referí. Durante esa jornada, en la que el músico estaba acompañado por su familia, ella tomó varias fotografías durante la jornada.

El peligro del revelado

La historia surgió en su programa, La cocina rebelde, mientras el equipo conversaba sobre los rollos fotográficos y la posibilidad de que quedaran expuestas imágenes durante el proceso de revelado. Monteverde reflexionó sobre cómo, antes de la llegada de las cámaras digitales, muchas veces el contenido de una película se descubría recién al recibir las copias impresas.

Según explicó la cocinera, en aquel entonces uno sacaba fotos sin recordar exactamente qué había capturado, y resultaba lindo ver los resultados después. Jimena recordó que llevó el rollo a un local para imprimir las imágenes y que una empleada se acercó a preguntarle si estaba con Mick Jagger, porque habían visto las fotos.

Sobre este punto, Monteverde planteó que hoy se aprecia más la intimidad porque antes se mandaban fotos al revelado y existía el miedo de que alguien viera imágenes que uno preferiría mantener ocultas. Según su conclusión, en esa época el que revelaba las fotos sabía todo.

Debate sobre la tecnología actual

A raíz de este recuerdo, el panel de La cocina rebelde extendió la charla hacia los riesgos de los dispositivos modernos. Mencionaron los cuidados que requieren los celulares y las computadoras cuando es necesario llevarlos a reparar,

Visita de Mario Pergolini

En el mismo ciclo, el programa recibió a Mario Pergolini, quien mostró sus habilidades culinarias preparando canelones de espinaca y ricota. Durante la preparación, el conductor cuestionó algunas decisiones de la receta de Monteverde, específicamente el uso de una salsa blanca rápida hecha con almidón de maíz en lugar de la versión tradicional con harina y manteca.

Pergolini contó que cocina todos los días, excepto los viernes, y que realiza las compras diariamente. Entre sus platos favoritos mencionó las pastas, como ravioles o canelones, haciendo él mismo la masa, y el braseado de carnes con vino durante dos o tres horas.

La tensión humorística subió cuando Monteverde explicó que evitaba el aceite de oliva para que su gusto no predominara. Ante esto, Pergolini bromeó diciendo que, si era por un tema de plata, él les prestaba porque quizás no querían gastar.

Diferencias en la mesa

El invitado también compartió detalles de sus hábitos alimentarios familiares mientras preparaba la boloñesa. Explicó que, aunque es su salsa preferida, tiene dos hijos vegetarianos y su esposa casi no come carne, por lo que él mismo solo consume carne una vez por semana con suerte. Como sugerencia culinaria, propuso reemplazar la zanahoria por una pizca de azúcar.

Al finalizar la visita, Pergolini probó el lemon pie preparado por la conductora y le asignó un puntaje de siete, asegurando en tono de broma que su propia versión era superior. Por su parte, Monteverde destacó que el invitado sabe un montón de cocina. Pergolini cerró la visita con una broma sobre una posible continuidad en el ciclo, afirmando que el año que viene él haría el programa.

Mick Jagger es el vocalista de The Rolling Stones, una de las bandas de rock and roll más famosas de la historia, y además se desempeña como compositor, músico y actor británico.