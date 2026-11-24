Espectáculos

Marvel Studios lanzó el tráiler final de Avengers: Doomsday. El video, que dura más de tres minutos, pone a Chris Evans en el centro de todo y tira una bomba que nos vuela la cabeza: el Capitán América tiene un hijo.

La escena que rompe todo el esquema es una charla entre Steve Rogers y Peggy Carter. En el clip, el personaje dice: “Tomamos una decisión que sabíamos era correcta. ¿Por qué se siente tan mal mentirle?”. La frase hace referencia a lo que ambos le han contado a su hijo.

Para los que aman el caos del multiverso, la noticia es que el villano central es el Doctor Doom. Lo más delirante es que lo interpreta Robert Downey Jr., pero no como el Tony Stark que conocemos, sino como una variante de Iron Man que viene de otro universo. Disney+ lo describe como el monarca de Latveria, un tipo misterioso y enigmático que domina tanto la hechicería como la tecnología, y que tiene una historia compartida con los Cuatro Fantásticos.

El regreso de los Russo y el despliegue del elenco

En la dirección vuelven Anthony y Joe Russo, quienes no dirigían nada de la franquicia desde Avengers: Endgame en 2019. Pero ojo, que el elenco es una locura. Kevin Feige, el director de contenido del estudio, confirmó que hay mucha más gente en la película de la que se reveló oficialmente y que todavía quedan figuras por anunciar.

En esa línea, los Cuatro Fantásticos tienen un rol central enfrentando a su némesis. El equipo está formado por Pedro Pascal como Mister Fantastic, Vanessa Kirby como la Mujer Invisible, Joseph Quinn como la Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como la Mole.

El crossover definitivo con los X-Men

Si había alguna duda sobre la integración de los X-Men al UCM, el tráiler la borró. Vuelven caras conocidas del ciclo de películas de Fox: Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier, Ian McKellen como Magneto y James Marsden como Cíclope, quien aparece convocando al equipo. También regresan Kelsey Grammer como Beast, Rebecca Romijn como Mística y Channing Tatum como Gambito.

Pero el despliegue no termina ahí. Vuelven veteranos del UCM como Chris Hemsworth en el papel de Thor, Paul Rudd como Ant-Man, Letitia Wright como Black Panther, Sebastian Stan como el Soldado de Invierno, Tom Hiddleston como Loki y Simu Liu como Shang-Chi.

Los Thunderbolts y las sorpresas finales

Florence Pugh vuelve como Yelena Belova, después de su aparición en Spider-Man: Brand New Day, y viene acompañada por sus compañeros de Thunderbolts: David Harbour como Red Guardian, Lewis Pullman como Sentry, Wyatt Russell como U.S. Agent y Hannah John-Kamen como Ghost. A esto hay que sumarle que el estudio confirmó la vuelta de Hailee Steinfeld como Kate Bishop/Hawkeye.

En cuanto a los posibles nuevos ingresos, Sadie Sink, que ya debutó como Jean Grey en Spider-Man: Brand New Day, estaría vinculada al proyecto, aunque Marvel Studios todavía no lo confirmó. Por otro lado, Noah Jupe se sumó al elenco de la secuela, Avengers: Secret Wars, aunque su papel se mantiene en reserva.

El cierre de la Saga del Multiverso

Avengers: Doomsday funciona como la penúltima entrega de la Saga del Multiverso y llega a los cines de América Latina el 17 de diciembre de 2026. El calendario del UCM en esta recta final de la Fase 6 se ha visto impulsado por el rendimiento de Avengers: Endgame Encore, el reestreno del filme de 2019 que debutó en el primer puesto de la taquilla doméstica con 26 millones de dólares en su primera semana y sumó 143 millones a nivel global, cifras que convirtieron a la cinta en la película más taquillera de todos los tiempos.

Joe Russo ya anticipó que la siguiente película, prevista para 2027, presenta un mundo y una historia realmente únicos. El director espera que el público salga del cine sintiendo que nunca vio nada igual.

¿Cómo vamos a procesar que el Cap sea papá y que Robert Downey Jr. sea el villano al mismo tiempo?