Espectáculos

El romance entre Marcelo Tinelli y Ágata Lescano avanza a paso firme. A una semana de haber blanqueado su relación, la campeona argentina y sudamericana de bikini fitness compartió una selfie en su feed de Instagram con una frase que dejó poco lugar a las dudas: "Qué bonito nuestro hilo rojo".

El conductor no se quedó atrás y, al ratito, replicó la foto en sus Stories. Para darle un toque más romántico, Tinelli le agregó la introducción del tema "Qué bonito" de Grecia Vallejo.

Con este gesto, Marcelo apostó con todo a su vínculo con Ágata.

¿Saldrán más fotos así o se guardarán el romance para ellos solos?