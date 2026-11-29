Nicolás Furtado y Gimena Accardi presentaron su nueva serie con un despliegue total
Nicolás Furtado y Gimena Accardi se juntaron en el DOT Baires Shopping para presentar Juan se alquila. La avant premiere del lanzamiento fue un evento donde se dieron cita los protagonistas, gran parte del elenco y un montón de colegas y amigos del espectáculo.
La lista de invitados estuvo cargada de nombres conocidos. Se vieron por ahí Liz Solari, Luis Luque, Luis Machín, Sebastián Presta y Leticia Siciliani, entre otros famosos que fueron a bancar el proyecto. La noche estuvo marcada por los looks y los encuentros entre los artistas que forman parte de esta presentación.
Sobre la serie, se trata de una comedia dramática de siete episodios. La trama gira en torno a Juan Acevedo, interpretado por Furtado, un actor que tiene problemas económicos y se manda a hacer pasar por otras personas para sobrevivir. Lo que parece un trabajo temporal termina siendo un caos de mentiras y enredos.