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La edición de Miss Universo celebrada en Puerto Rico terminó con la consagración de la puertorriqueña Jennifer Barreto, pero el cierre del certamen no estuvo libre de controversias. El foco de todas las miradas estuvo en el vestido que eligió Clara Vegas, la representante de Venezuela, para la noche final. A pesar de haber sido una de las favoritas durante toda la competencia, terminó el torneo como segunda finalista.

Para el momento decisivo, Clara utilizó un modelo llamado Inspiranza, creado por el diseñador venezolano Ángel Sánchez, quien radica en Miami. El vestido se destacó por una estética futurista que rompió con los códigos tradicionales de los concursos de belleza: el diseño era de un color gris brillante y rígido. Esta elección generó un revuelo inmediato en las redes sociales, dividiendo a la gente entre quienes admiraban la propuesta y quienes la criticaban.

El look, que incluía una estructura superior con una capa o estola y un acabado plateado, fue calificado por algunos sectores como poco favorecedor, mientras que otros defendieron la decisión de arriesgarse con una propuesta distinta a lo habitual. Sin embargo, la opinión más tajante llegó desde el jurado del certamen.

Taty Guiribitey, empresaria cubana e integrante del jurado, fue categórica al analizar el resultado. Aseguró que a ella y a nadie más del jurado les gustó el vestido. Según Guiribitey, fue en ese preciso instante donde Clara perdió la posibilidad de ganar el primer lugar. La jurada afirmó que la votación es individual, pero sostuvo que el vestuario fue el factor determinante: "El vestido, la verdad, no fue lo esperado. Ella estuvo todas las veces bella, hermosa. Ella hubiera quedado de primera finalista, tenía todo, siempre estuvo entre las favoritas, pero con el vestido, ahí fue donde ella lo perdió".

Frente a estas críticas, muchos usuarios en redes sociales recordaron que el resultado de un concurso depende de múltiples factores. El apoyo del pueblo venezolano se centró especialmente en el compromiso social de Clara, destacando su trabajo con las comunidades afectadas por los terremotos que golpearon a los habitantes de La Guaira en junio. Una cuenta de Instagram dedicada a apoyar a las reinas venezolanas expresó que no importa que no haya ganado, ya que pasó dos meses consecutivos ayudando en La Guaira y que "no hay una corona en el mundo humano que premie lo que merece Clara".