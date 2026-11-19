Espectáculos

Gimena Accardi y Seven Kayne fueron algunos de los famosos que dijeron presentes el martes por la noche en el Malba. La pareja asistió a la premiere del primer documental de Olga, titulado Yo no soy de aquí (Rescate en el Mediterráneo), y dejaron claro que la cosa viene muy bien. Durante todo el evento, se los vio intercambiando risas y charlas distendidas en el salón, sin separarse en ningún momento.

La cita en el barrio porteño de Palermo también contó con la presencia de Migue Granados y el equipo de Olga, además de otros invitados como Boy Olmi, Luciana Geuna, Lucas Fridman, Nati Jota y Pablo Granados. La pareja se mostró muy enamorada a la vista de todos.

Para los que se perdieron el chisme del inicio, el amor entre Gimena y Seven nació en noviembre de 2025. Se conocieron mientras filmaban TILF, esa serie web de contenido dramático erótico y thriller psicológico que, casualmente, estrenó su segunda temporada hace pocos días. Después de varios meses de rumores, el romance se hizo oficial en abril de 2026, cuando la actriz subió fotos de un viaje a Pinamar junto al músico.

Este nuevo capítulo llega después de que Gimena se separara de Nico Vázquez en julio de 2025. Aquella ruptura, tras 18 años en pareja y casi nueve de casados, ocurrió en medio de un enorme revuelo mediático luego de que la actriz reconociera una infidelidad al actor.