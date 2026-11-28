Espectáculos

Imaginate entrar en la vida de una de las estafadoras más famosas del mundo y que, en vez de un interrogatorio serio, termines en un juego mental donde nadie sabe quién está manipulando a quién. Eso es lo que pasa en Puedes verlo todo, la película de Nathan Fielder y Lance Oppenheim que se anima a jugar con la verdad y la mentira hasta que te deja exhausto.

La historia tiene como centro a Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos. Para los que no están al día, la mina prometía revolucionar la salud con un aparatito que hacía todos los análisis con una sola gota de sangre. El problema es que el aparato nunca funcionó, se llevó millones de dólares de inversores poderosos y Holmes terminó condenada por fraude, pasando de ser tapa de Forbes a enfrentar una condena de 11 años.

La convivencia más incómoda del cine

El giro acá es que, un mes antes de entrar a la cárcel, Holmes y su esposo, Billy Evans, invitaron a los directores a filmar su rutina diaria en una casa frente al mar. Ahí es donde entra Fielder, que no se queda atrás de la cámara sino que se mete de lleno en la escena. No actúa como un periodista que busca datos, sino que se involucra en una dinámica imposible donde él mismo es manipulador y manipulado.

La película dura casi tres horas y logra algo muy particular: es entretenida pero te hace sentir súper incómodo. Fielder usa el humor para mezclar esas sensaciones, haciendo que el espectador se pregunte qué está viendo exactamente y cómo lo están manipulando a él también para lograr ese efecto. El objetivo no es aclarar qué pasó con Theranos, sino abrazar la incertidumbre.

Entre rutinas cómicas y el multiverso

Hay un momento clave donde Fielder le muestra a la pareja una rutina de Abbott y Costello, un clásico de la comedia muy fácil de entender. Lo delirante es que Elizabeth no puede explicar por qué es gracioso. Ahí es cuando Billy Evans salta con que ella piensa de una manera distinta al resto, una excusa que suena a intento de sacarle responsabilidades por sus actos.

Para cerrar el círculo de lo surrealista, la segunda parte de la película sube la apuesta y suma a Amanda Seyfried. La actriz, que ya interpretó a Holmes en la serie The Dropout, aparece en la trama complicando todo todavía más. Al final, Fielder y Oppenheim dejan de lado la búsqueda de claridad y celebran que sea tan difícil acceder a la verdad, transformando esa inquietud en una experiencia cinematográfica muy singular.

¿Ustedes se comprarían el cuento de que alguien 'piensa distinto' para justificar que estafó a medio mundo?