Gimena Accardi mostró su cocina y sorprendió con unos carteles muy especiales

Espectáculos

Gimena Accardi mostró un pedacito de su casa en sus historias de Instagram y terminó llamando la atención por un detalle en los azulejos. Mientras cocinaba unas pastas junto a Nati Jota, un detalle de la cocina llamó la atención: dos carteles pegados en la pared que funcionan como recordatorios para el día a día.

Nati reaccionó con un "Amo esto" al leer las frases. Una de ellas decía en letras azules que no hay tal crisis y, justo debajo, otra nota escrita a mano recordaba que si hoy no puede con todo, no pasa nada.

En el video también se ve que la cocina tiene azulejos blancos con juntas negras y estantes de madera con estructuras de hierro oscuro, donde la actriz guarda frascos con ingredientes. Sobre la mesada hay condimentos, botellas de aceite y electrodomésticos.

El tema de la edad con Seven Kayne

Más allá de la cocina, Accardi suele compartir la intimidad de su noviazgo con el cantante Seven Kayne, de 27 años. Debido a que recibe críticas por la diferencia de edad, la actriz salió a responder en el ciclo Agarrate Catalina, de Catalina Dlugi en La Once Diez.

Cuando la periodista le mencionó que mucha gente pone el foco en los años del músico por ella ser mujer, Gimena respondió que todo lo que puedan achacarles lo van a hacer, y lo atribuyó al famoso patriarcado.

Para la actriz, la edad nunca fue un problema en la relación y aseguró que jamás sintieron la diferencia de edad en el día a día. Además, comparó la situación con lo que históricamente se naturalizó cuando los hombres son mayores que las mujeres, y señaló que desde siempre hombres de 40 salieron con mujeres de 25.

Para cerrar, defendió la madurez de Seven Kayne, describiéndolo como una persona inteligente y adulta que trabaja y vive solo desde que tiene 18 años.