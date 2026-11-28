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Se armó un quilombo bárbaro con el nuevo noviazgo de Chechu Bonelli y Tomás Badessich. El escándalo explotó después de que Yanina Latorre soltara que la relación habría empezado mientras el empresario todavía estaba en pareja con la diseñadora Mery Garavilla.

Ante el ruido, Mery Garavilla usó sus historias de Instagram para poner los puntos. Si bien aseguró que está bien, confesó que "fue un montón enterarme de determinadas cosas y todavía estoy procesando todo".

Sobre el vínculo con Badessich, la diseñadora aclaró que estuvieron juntos ocho años y que, aunque ya estaban separados y cada uno hacía su camino, hay situaciones que sorprenden y movilizan, especialmente cuando pasan en tan poco tiempo. Ahora dice estar enfocada en ella, en su casa nueva y en sus proyectos, cerrando el tema diciendo que necesita un ratito para acomodar las cosas por dentro.

Por el otro lado, Chechu Bonelli también decidió hablar en medio de la polémica sobre los tiempos de la separación y el inicio de su vínculo. En un móvil con Intrusos, la modelo admitió que la situación tomó una dimensión que no esperaba y que prefiere bajar el perfil porque se está armando un revuelo importante.

Cuando le preguntaron si habló con Tomás sobre el impacto de la noticia, Bonelli evitó los detalles y pidió consideración por la expareja de su novio. Explicó que prefiere llamarse al silencio y ser empática porque sabe lo que se siente que haya personas sufriendo del otro lado.

Sobre las dudas con las fechas del inicio del romance, Chechu se mostró tranquila y fue tajante: "Yo estoy tranquila y sé que las cosas se hicieron bien".