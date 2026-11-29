Espectáculos

La gerencia de América decidió recortar el tiempo al aire de Infama, el programa que Marcela Tauro conduce los domingos por la tarde. Según se informó, el ciclo duraba aproximadamente dos horas y media, pero por una cuestión presupuestaria y el gasto en los técnicos, decidieron que el horario sea ahora de 17 a 19.

Un detalle curioso es que la última media hora del programa siempre se grababa. Esto pasaba porque necesitaban preparar la escenografía para el programa que seguía, GPS, conducido por Rolando Graña.

Cuando le comunicaron la noticia a Marcela Tauro, la conductora aceptó la directiva de la gerencia. Le habían ofrecido la opción de empezar media hora más temprano para compensar el tiempo, pero ella dijo que no y prefirió mantener el bloque de 17 a 19.

La verdad que cuando el presupuesto aprieta, hasta los más picantes tienen que aceptar que el reloj corre más rápido. ¿Se notará la diferencia en el ritmo del programa o es mejor que sea más corto y al pie?