Estilo de vida

En la era de las redes sociales vemos de todo: vidas, historias y momentos, pero eso no significa que necesariamente sigamos a todo el mundo. Hay cinco signos del zodíaco que entran a todos lados, miran absolutamente todo y saben más de lo que parece, aunque jamás lleguen a apretar el botón de seguir.

Estos signos eligen mantener la distancia y quedarse en el segundo plano porque prefieren no exponerse, algo que según la astrología no es casualidad.

Escorpio es el primero de la lista. No se pierde nada y lo ve todo. Entra a tu perfil sin que te des cuenta y no hace follow fácilmente porque prioriza el control y su propia privacidad.

Por otro lado, Virgo es el que observa antes de dar cualquier paso. Se encarga de chequear, comparar y pensar todo primero. No te va a seguir si no tiene un motivo totalmente claro para hacerlo.

Cáncer lo maneja desde un lado más emocional. Puede que entre seguido a tu perfil sin demostrartelo, pero mantiene la distancia porque no quiere exponerse así nomás.

Capricornio no se juega con las redes sociales. Prefiere mantener un perfil bajo y no se abre fácilmente. Te sigue la pista y te observa, pero no se involucra si no hay una razón de peso.

Finalmente está Acuario, que se maneja como un espíritu libre. Entra, mira, se informa y se va. Para este signo no es necesario darle follow a alguien para saber qué está pasando en su vida.

En las redes no se muestra todo. Hay gente que te mira mucho más de lo que vos creés, pero eligen seguir en silencio. Básicamente, ese es su juego digital.