Espectáculos

Adrián Pallares volvió a ser figura de América TV después de un jueves movidito donde, literalmente, pasó por todas las etapas: renunció a su puesto y, apenas unas horas más tarde, firmó un nuevo contrato por tres años.

Todo este caos empezó porque Pallares y Rodrigo Lussich no van a seguir trabajando juntos a partir de 2027. Fue Lussich quien tomó la decisión de quedarse al frente de Intrusos, dejando a su compañero en una situación complicada y con la urgencia de buscar un nuevo laburo para no quedar fuera de la pantalla.

En medio de ese clima de incertidumbre, el canal le tiró un centro y le propuso conducir un programa por la tarde. El lugar que Pallares va a ocupar es el que deja vacante Mariana Fabbiani, la conductora y actriz que se muda a El Nueve con DDM.

Pero lo más delirante fue el proceso de firma. Según contó Juan Etchegoyen, la negociación con la gerencia fue ardua y duró dos meses. Según la fuente, en la reunión Pallares llegó a decir: "Si quieren rescindimos mi contrato". Efectivamente, renunció antes de firmar el nuevo vínculo, pero después lograron llegar a un acuerdo donde la gerencia aceptó todas sus condiciones.

Así, en un giro digno de película, el conductor pasó de ser un exempleado a asegurar su continuidad en el canal por los próximos tres años. Honestamente, jugar al todo o nada con la renuncia en la mesa es una jugada muy arriesgada, pero parece que a Pallares le salió perfecto.