Espectáculos

La conductora y María Fernanda Callejón tuvieron un nuevo cruce al aire. La discusión subió de tono cuando Moria Casán dio a entender que no le creía la denuncia que la actriz hizo contra su expareja, Ricky Diotto.

Sandra Callejón, hermana de María Fernanda, habló en PrimiciasYA (América TV). Aunque admitió que no estaba muy al tanto del conflicto y hasta llegó a dudar si no era un arreglo entre ellas porque Fernanda adora a Moria, dejó claro que hay límites. Para Sandra, meter el tema de la denuncia en medio de una discusión es un "desmadre" y aseguró que "pasa de un chiste, de una broma, del ida y vuelta".

Marina Calabró le aseguró a Sandra que el enfrentamiento era real y que María Fernanda no seguiría en el programa. A pesar de todo, Sandra defendió la trayectoria de su hermana, asegurando que tiene una carrera brillante y que logró casi todo.

Una relación familiar rota

Este escándalo se suma a la pelea interna de las hermanas Callejón, cuyo distanciamiento se hizo público en 2023, cuando Sandra saludó a Ricky Diotto por el Día del Padre, mientras María Fernanda lo había denunciado por violencia de género. María Fernanda dijo que se sintió traicionada por la postura de Sandra.

Sandra intentó justificar que hablaba con su excuñado para poder comunicarse con su sobrina y prefirió que la Justicia resolviera el tema. Pero la cosa siguió escalando: en febrero de 2024 Sandra contó que se habían bloqueado.

En enero de 2026, María Fernanda soltó que llevaba dos años sin hablar con su hermana y tiró una bomba familiar: cuestionó que su padre viviera en un geriátrico y dijo que solo podía hablar con él por videollamada. Sandra rechazó esa versión en Intrusos y sostuvo que su hermana podía visitarlo. En esa entrevista contó que había pedido una medida perimetral para ponerle un freno al conflicto.