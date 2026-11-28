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Tiago PZK no se guardó nada y dijo que el año que viene va a tener su primer hijo: "Ya lo decidí, lo tengo en mente". Además, busca tener tres hijos en total. Además, reveló que tiene una preferencia clara por un varón, ya que su pareja, La Joaqui, ya tiene dos nenas y ella también quiere tener un nene.

Tiago y La Joaqui se conocieron en el circuito del rap, mucho antes de alcanzar la fama actual, y se reencontraron tiempo después.

Un amor que empezó durmiendo sobre un freezer

La historia de los dos empezó en los márgenes de la fama, en las noches del rap porteño. Tiago recordó que en ese momento vivía en Monte Grande y se quedaba a dormir en el quiosco que unos amigos habían comprado en el Alto Palermo, donde dormía arriba de un freezer. Fue ahí donde empezó a hablar con La Joaqui.

Después de ese primer encuentro, la vida los separó porque ella vivía en otra ciudad y el vínculo se cortó, hasta que el tiempo los volvió a juntar.

Polémicas y templanza

El regreso de la pareja no estuvo libre de ruido. La relación fue controversial desde el principio porque La Joaqui acababa de separarse de Luck Ra, cantante de cuarteto, cuando empezaron a salir. Tiago admitió que el tema fue muy polémico y que tiene muchas cosas para aclarar y responder, pero aseguró que tiene templanza y que no deja que el ego lo gane para intentar demostrar que él es el bueno de la historia y el otro es el malo.

Sobre sus sentimientos, el cantante confesó que pensó que no se iba a volver a enamorar así. Contó que intentó forzarse a sentir algo por otras personas varias veces, pero que no le salía, mientras que con La Joaqui todo fluyó distinto.

La complicidad de hablar el mismo idioma

Lo que más atrapó a Tiago fue la mentalidad de La Joaqui. Destacó su madurez, que sepa lo que quiere, que proyecte, trabaje y que lo inspire a ser mejor. También reflexionó sobre lo difícil que es relacionarse con alguien que no sea del ambiente artístico, mencionando que es complicado que entiendan los horarios, como cuando se queda grabando en el estudio desde las diez de la noche hasta las nueve de la mañana.

Para él, que La Joaqui también sea artista marca una diferencia concreta porque existe una complicidad al pasar por las mismas situaciones, como cuando la gente se acerca por interés. Tiago afirmó que con ella habla el mismo idioma en todo sentido y se preguntó cuántas chicas va a conocer que lo conozcan antes de ser famoso. Cerró diciendo que ella es una piba muy fuerte, que tiene una historia parecida a la de su familia y que la ama con todo su corazón.