Estilo de vida

Abrir la heladera y que, en lugar de frescura, te pegue un olor extraño es un clásico que nos pasa a todos. Es lógico, porque es el lugar donde conviven un montón de aromas distintos: desde comida ya cocinada y verduras hasta quesos, salsas y esas cosas que quedaron ahí guardadas más tiempo del que deberían.

Antes de ir directo a los productos químicos fuertes, existen opciones mucho más simples y económicas. Se trata de hacer pequeños cambios con ingredientes que probablemente ya tenés a mano en la cocina para que el espacio sea más agradable cada vez que lo abras.

Los aliados naturales contra los olores

Uno de los métodos más conocidos para combatir los aromas desagradables es el uso del bicarbonato de sodio. Para aplicarlo, solo hace falta poner una cantidad pequeña en un bolcito o en un recipiente abierto y ubicarlo en alguno de los estantes. La función del bicarbonato es ayudar a absorber ciertos olores que se generan a partir de los alimentos. El detalle importante acá es acordarse de reemplazarlo cada tanto para que siga siendo efectivo.

Por otro lado, el limón es un favorito cuando se busca esa sensación de limpieza y frescura en la cocina. Una opción es cortar un limón a la mitad y dejarlo sobre un platito dentro de la heladera, ya que su aroma aporta una nota más agradable al ambiente. También sirve usar la cáscara del limón, lo cual es ideal para aprovechar algo que normalmente terminaría en la basura.

Si preferís algo distinto, los granos de café o el café griego pueden funcionar como un truco sencillo. Solo hay que poner un poco de café en un bol pequeño y dejarlo adentro. El aroma intenso del café ayuda a limitar los olores feos y deja una fragancia más cálida en el espacio.

Para quienes buscan un aroma más dulce, existe un truco muy simple con esencia de vainilla. La idea es poner unas gotas de extracto de vainilla en un algodón y apoyar ese algodón sobre un plato pequeño dentro de la heladera. La vainilla deja un olor discreto que hace que la experiencia de abrir la puerta sea mucho más placentera.

La clave es el mantenimiento

Aunque estos trucos naturales ayudan un montón, la base fundamental para que la heladera huela bien es una limpieza adecuada. No sirve de nada el bicarbonato si no se revisan frecuentemente los alimentos que hay adentro. Es fundamental tirar todo lo que esté vencido o arruinado y limpiar cualquier mancha de líquidos o restos de comida que hayan caído en los estantes. Cuando la heladera está limpia, requiere mucho menos esfuerzo para mantenerse fresca.

Para evitar que los olores vuelvan a aparecer, lo mejor es adoptar algunos hábitos de organización. Guardar los alimentos en recipientes cerrados es clave, al igual que no dejar la comida cocinada sin tapar. También es recomendable chequear seguido qué cosas quedaron olvidadas en el fondo de los estantes, donde suelen esconderse los restos que empiezan a oler mal.

En definitiva, lograr que la heladera huela bien no requiere de soluciones complicadas ni costosas. Con un poco de cuidado, hábitos inteligentes y el uso de estos materiales básicos, es posible hacer que la cocina se sienta más limpia y que la heladera sea un espacio más acogedor todos los días.

¿Cuál de estos trucos vas a probar primero para dejar de sufrir cada vez que buscás el postre?