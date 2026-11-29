Espectáculos

Ángel de Brito decidió terminar con el misterio y anunció que su equipo de trabajo en Bondi Live tendrá una nueva incorporación. El periodista confirmó que Gonzalo Sorbo, una cara conocida de la pantalla de América TV, se sumará como panelista fijo al ciclo Ángel Responde a partir del mes de diciembre.

El anuncio llegó en un momento donde las especulaciones sobre la compra de la productora Mandarina generaron ruido en el mundo del espectáculo. En ese clima de incertidumbre sobre el futuro laboral de varias figuras del medio y los posibles cambios en programas de televisión y streaming, el conductor de LAM aprovechó su propio aire para dar la noticia.

Para generar expectativa antes de soltar el nombre, De Brito señaló un espacio vacío en su mesa y lanzó: “¿Querés una novedad? Ahí hay una silla vacía. Vamos a tener una incorporación a esta mesa fija”. Además, utilizó el humor para describir la conformación actual de su equipo, integrada por él, La Barby y Romina Scalora, refiriéndose a ellos como “La Barby, quien les habla, la Romi y un cuarte pasajere”.

Mientras el periodista brindaba pistas, la audiencia no se quedó callada y utilizó el chat para tirar nombres. Entre los candidatos que sugirieron los usuarios se destacaron Jorge Rial, Juariu, Oliver Quiroz y Marixa Balli. Sin embargo, el conductor puso fin a las teorías y confirmó que el elegido es Sorbo.

Con este movimiento, De Brito empieza a definir cómo quedará su equipo para el cierre del año, mientras el resto de los medios sigue especulando sobre los cambios que podrían producirse en la industria. La llegada de Sorbo le da un nuevo aire al programa de streaming justo antes de terminar el año.

Sinceramente, el misterio duró más que la sorpresa, pero Sorbo es un buen fichaje para darle ritmo a esa mesa. ¿Se vendrán más cambios fuertes antes de que termine el año o con este ya cerraron el equipo?