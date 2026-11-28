Espectáculos

Damon Albarn, el cantante de Gorillaz y Blur, aterrizó en Alma de Músico, un negocio de instrumentos en la calle Olmos, en pleno centro de Córdoba. El músico no solo pasó a saludar, sino que dejó una guitarra autografiada especialmente para el local.

En las imágenes que compartió el comercio en Instagram, se ve que Albarn estuvo súper buena onda, sacándose fotos con los empleados y con los fans que se cruzaron con él por sorpresa.

La onda del artista viene así desde que llegó a la ciudad. El miércoles salió a firmar autógrafos y a sacarse fotos con la gente que lo esperaba afuera del hotel Quinto Centenario. Además, durante el show en el Playón Norte del Estadio Mario Alberto Kempes, se tomó el tiempo de saludar mano a mano a los fans que estaban contra la valla.

La verdad, que una leyenda de la música sea así de accesible es un golazo. ¿Quién no querría tener esa guitarra en su local?