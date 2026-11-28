Espectáculos

Wanda Nara fue la invitada especial en el cierre de año de María Becerra en el Arena de Buenos Aires. La modelo salió al escenario durante el tema “Sexo es la moda” y se llevó la ovación del público con un look que no pasó desapercibido: un vestido negro con transparencias que dejó a la vista su bombacha.

El outfit no solo fue el centro de atención por la audacia, sino porque dejó ver el cambio físico de Wanda. La empresaria bajó siete kilos en menos de un mes. Para lograrlo, mantiene una rutina de ejercicios de fuerza y camina casi 10 kilómetros todos los días.

En este proceso de descenso de peso la acompaña su pareja, Martín Migueles, con quien recorre el barrio todas las noches mientras charlan y cumplen con la actividad física.

Este momento de brillo en el concierto llegó en medio de un clima tenso para la modelo. Wanda sigue en conflicto con Mauro Icardi y enfrenta una denuncia de la China Suárez por un audio donde se la escuchó amenazándola en “la casa de los sueños”.

Un escenario imponente

El show de María Becerra se destacó por una producción de alto nivel con un escenario 360°. La cantante estuvo en el centro de la experiencia, rodeada de pantallas de última generación, visuales inmersivas, efectos de luces potentes y una banda en vivo.

Durante las ocho funciones, la artista invitó al escenario a varias figuras conocidas. Entre los invitados estuvieron Zaira Nara, Marta Fort, Martín Cirio, Anto Pane, Sami Alonso, Valentina Cervantes, Augusto Alonso, Felipe Fort, Lucas Spadafora y Carmen Barbieri.

La puesta en escena incluyó un cuerpo de baile coordinado y un setlist que mezcló estrenos con sus clásicos globales, consolidando su lugar como referente regional antes de despedirse del Arena hasta febrero.