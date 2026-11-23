Espectáculos

Melody Luz decidió romper el silencio sobre el video donde se la veía angustiada y en llanto cuestionando la forma en que su pareja, Alex Caniggia, se refiere a algunas figuras del espectáculo. En una charla con Nazarena Vélez y su hija Barbie en el ciclo de streaming Storytime (Bondi), la bailarina confesó que llegó a ese límite porque se siente cansada de la actitud del padre de su hija.

Cuando Barbie Vélez le preguntó si había hablado con Alex tras ver el video, Melody respondió que no, y que justamente por eso lo subió: si él no la escucha a ella, capaz lo hace público. Según ella, a Caniggia no le gusta la exposición, pero es la única manera en que "quizás un poco la ficha le baja".

La bailarina admitió que le cuesta aceptar el comportamiento de Alex, aunque reconoció que quizás debería entender más su "personaje", aunque aclaró que como no lo comparte, se le hace difícil. Además, dejó en claro que estas apariciones explosivas en redes sociales le terminan complicando su propio presente laboral, ya que ella da mensajes completamente distintos y la gente suele mezclar las cosas.

El impacto en su hija

Melody Luz reveló que ya le planteó a Alex su desacuerdo con los términos que usa para hablar de otros famosos. Le cuestionó que no le copa que suba un video tierno con su hija y que al toque se dedique a "bardear" a otras personas, porque el público no sabe diferenciar y termina mezclando todo.

El punto más crítico para la bailarina es que estos mensajes polémicos repercuten en menciones directas hacia su hija Venezia. Al ser una menor de edad que no tiene nada que ver con el conflicto, Melody cuestionó para qué la muestran. Sugirió que quizás hubiera sido mejor dejarla en el anonimato si Alex seguía con ese tipo de publicaciones.