Espectáculos

Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco finalmente se dieron el sí. El sábado 21 de noviembre la cocinera y el empresario uruguayo celebraron su casamiento rodeados de familia y amigos, cerrando un ciclo de un año y medio de preparativos.

Si hablamos de momentos cute, el premio se lo lleva la perrita de la pareja. La mascota tuvo la misión más importante de la ceremonia: llevar los anillos. Un detalle que le sumó una dosis extra de ternura a una jornada que ya venía cargada de emoción.

La fiesta fue un verdadero imán de figuras del espectáculo y la televisión. Entre los invitados que fueron a acompañar a los novios estuvieron Moria Casán, María Fernanda Callejón, Emily Lucius, Juli Puente, Julieta Nair Calvo, Federico Seeber, Gustavo Méndez, Nazarena Di Serio y Estefi Berardi.

La felicidad de Valentina era total y ya lo venía adelantando. En una visita al programa La mañana con Moria, la cocinera contó que estaba atravesando sus últimas horas como soltera y que se sentía muy feliz por el apoyo de sus afectos. "Estoy chocha, muy feliz", soltó en ese momento, mostrándose súper agradecida por las despedidas de soltera que le organizaron sus amigas y por todo el cariño recibido durante los preparativos.

Para el gran día, Valentina ya había avisado que esperaba a más de 300 invitados y que el look estaba asegurado con un vestido diseñado por Verónica de la Canal. Finalmente llegó el día tan esperado: una unión donde el amor, los amigos y hasta la mascota fueron los protagonistas.