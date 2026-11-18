Espectáculos

Melody Luz no aguanta más y le puso un ultimátum a Alex Caniggia. La bailarina se mostró llorando por los ataques que recibió después de que su pareja lanzara dichos repudiables contra Wanda Nara. Melody dejó en claro que no quiere seguir metida en esa polémica.

Lejos de bajar el perfil o intentar calmar las cosas, el mediático volvió a postear en Instagram, pero esta vez apuntó contra las fanáticas de la conductora. "Vengan de a una que yo me la banco", lanzó Caniggia en sus redes.

El conflicto escaló porque las seguidoras de Wanda le escribieron a Melody reclamándole que haga algo ante las agresiones de su novio. Ante esto, Alex no tuvo piedad y llamó "descerebradas" a esas mujeres, asegurando que es la única palabra que se puede usar si tienen a la conductora como ejemplo.

Aunque se hizo eco del llanto de su pareja, el mediático decidió ir a fondo e insistió en que no le manden cosas a su mujer, y menos a su hija, que es un bebé. Para cerrar la jugada, Caniggia se rió y pidió que lo mencionen en Instagram y Twitter porque le encanta.

Un personaje que genera grietas

La situación es tensa porque Melody Luz pidió, por favor, que no le manden lo que su novio dice en redes sociales. De hecho, contó que lo dejó de seguir para no verlo porque no está de acuerdo con sus expresiones.

Según la bailarina, Alex Caniggia no es en la vida real lo que muestra en las redes y no puede entender por qué sostiene ese personaje. Este punto fue, justamente, un conflicto clave en la separación que tuvieron hace un año.

Habrá que ver qué pasa después de esto.