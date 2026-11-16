Melody Luz dejó a todos mudos con sus acrobacias en tacos

Espectáculos

Melody Luz sorprendió a sus seguidores al compartir un video de los ensayos de Experiencia Sex, el espectáculo en el que participa. En las imágenes, la artista aparece con un conjunto deportivo negro de dos piezas y zapatos de taco alto, demostrando que el entrenamiento es todo menos sencillo.

Lejos de quedarse en pasos básicos, Melody se animó a hacer elevaciones y figuras acrobáticas con la ayuda de sus compañeros, quienes también metieron saltos y movimientos sincronizados. Lo que más llama la atención es la precisión de las figuras, especialmente porque hace gran parte de la coreografía sobre tacones, algo que requiere un equilibrio y una fuerza tremendos.

Durante la secuencia, los bailarines varones la sostienen para lograr distintas elevaciones mientras ella mantiene el control y le mete toda la expresión corporal. Para cerrar el posteo, la publicación incluyó menciones promocionales a las marcas de ropa y calzado que usó durante la práctica.