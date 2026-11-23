Espectáculos

El destino de LAM para 2027 sigue siendo un misterio y las negociaciones están picantes. Ángel de Brito, el periodista especializado en espectáculos, tiene sobre la mesa propuestas tanto para seguir en su pantalla actual como para mudarse a El Nueve. Si bien todavía no firmó ningún contrato, el conductor dejó bien claro que hay una condición que no está dispuesto a modificar: el horario de emisión.

Ángel de Brito confirmó que recibió ofertas de ambos canales y que está evaluando las condiciones de cada propuesta. En su decisión pesa mucho la prioridad de Mandarina, debido a los años que lleva trabajando con la productora. Sin embargo, el punto cerrado es la franja de 20 a 22. "El horario de LAM, acá o en cualquier lado, es de 20 a 22. No sé por qué discuten eso", sentenció el periodista, descartando cualquier recorte o modificación de la hora de inicio, sea cual sea el canal que lo reciba el año que viene.

El antecedente que marcó la postura

Para dejar en claro que no va a ceder, De Brito recordó lo que pasó a comienzos de 2026. En ese momento, Beto Casella llegó a América con BTV y surgió la idea de adelantar el comienzo de ese ciclo. Se planteó que LAM terminara antes para liberar espacio en la grilla, pero la propuesta no prosperó. "Ya intentaron eso y no pudieron", advirtió el conductor sobre aquel intento de tocar su horario.

El movimiento empresarial detrás del caos

Todo este escenario se disparó a fines de octubre, cuando el Grupo Octubre, dueño de El Nueve, compró el 100% de Mandarina Contenidos y del canal de streaming Bondi. Esta operación cambió todo porque la productora está detrás de varios ciclos que hoy salen por América, como LAM, SQP y El diario de Mariana. La posibilidad de trasladar estos programas a la señal del grupo abrió una disputa por los espacios de la programación y las figuras involucradas.

¿Quiénes se quedan en el panel?

La continuidad del equipo también es parte de las charlas. Si bien De Brito quiere mantener la estructura actual del ciclo, les dio libertad a sus compañeras para negociar con otros canales o aceptar otras propuestas laborales. Por eso, reconoció que no todas tienen asegurada su presencia en 2027, ya que algunas podrían elegir quedarse en América si el programa se muda a El Nueve.

Hasta ahora, los únicos nombres que confirmó públicamente son Pepe Ochoa y La Barby. Según explicó el conductor, fueron los únicos que lo llamaron para decirle que querían seguir con él, mientras que el resto no se comunicó. En este contexto, se mencionó el caso de Pilar Smith, quien tendría intenciones de seguir en América TV y podría quedar fuera del proyecto si LAM se traslada a El Nueve.

Presupuesto y condiciones

Además del horario, De Brito puso sobre la mesa otros factores centrales para aceptar una oferta: el presupuesto y las condiciones necesarias para producir el ciclo. Su intención es que el programa conserve su identidad, su equipo y su funcionamiento, sin que el cambio de señal implique resignar recursos. La decisión final sigue pendiente, pero el horario ya quedó totalmente fuera de cualquier negociación.

¿Se mudará a El Nueve o se quedará en América? La decisión todavía no está tomada.