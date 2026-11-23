Espectáculos

Laurita Fernández vivió una situación inesperada en su primer encuentro con Matías Busquet. La bailarina recordó en PH Podemos Hablar 2026 que, durante esa primera salida, sintió un olor intenso que la dejó desconcertada. Al principio pensó que el problema era personal, pero después se dio cuenta de que el olor venía del vehículo y de las cosas que él trasladaba por su trabajo en el campo.

Según explicó, el aroma era inexplicable y resultaba feo. Para sacarse la duda, Laurita chequeó si él usaba perfume y confirmó que Matías era pulcro y prolijo. El problema eran las botas y los elementos que tenía en el baúl, que traían todo el aroma de la transpiración y de los caballos. La situación fue tan marcada que, cuando la relación avanzó y empezaron a salir formalmente, el primer regalo que ella le hizo fue un splash para el auto.

Un camino largo hasta el noviazgo

Llegar a esa cita no fue un proceso rápido. Originalmente, Laurita no tenía intenciones de volver a ponerse de novia después de haber pasado por una relación muy extensa. Sin embargo, aceptó conocer a Busquet después de que mantuvieran contactos durante varios años. El nexo entre los dos fue Benjamín Vicuña, quien compartía una obra teatral con la conductora y conocía al polista por el ambiente del polo.

Todo empezó con una invitación informal al teatro, algo que Laurita define como el clásico gesto de los actores para quedar bien con alguien. Matías fue a ver la función y, al terminar, le mandó un mensaje por WhatsApp. Pero esa primera chispa no fue suficiente para que la relación prosperara en ese momento.

Pasaron tres años hasta que se volvieron a cruzar en una carrera organizada a beneficio de la Fundación Favaloro. Laurita había asistido con sus amigas y, al llegar a su casa, recibió un nuevo mensaje de Matías. Él le contó que la había visto en la carrera mientras acompañaba a un amigo y que la notó muy contenta. Fue en ese momento que ella decidió contestarle y empezaron a charlar. Empezaron a charlar, ella pidió referencias y llegó la primera cita, donde ocurrió el episodio del olor.

El proceso de congelación de óvulos

Además de los detalles de su romance, Laurita habló sobre una decisión personal importante que tomó en agosto de 2025. En ese momento, con 38 años y mientras trabajaba en la obra La cena de los tontos, decidió iniciar el tratamiento para congelar sus óvulos y así preservar la posibilidad de ser madre más adelante.

La actriz contó que al principio prefirió mantener el proceso en reserva y que se inyectaba en el camarín del teatro, ya que sentía que el tema era casi un tabú. Tomó la decisión después de informarse y confirmar mediante estudios que se encontraba en un momento favorable para el procedimiento.

Laurita reflexionó sobre este proceso definiéndolo como una alternativa para resguardar una reserva ovárica a futuro. También aclaró que no existe una edad única para realizarlo, ya que todo depende de la evaluación médica y de las condiciones particulares de cada paciente, siempre y cuando los óvulos estén en condiciones óptimas.