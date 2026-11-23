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Nathy Peluso no sabe lo que es tener miedo a la moda y lo volvió a demostrar. La cantante posó con un conjunto negro de transparencias que dejó gran parte de su cuerpo al descubierto y resaltó su figura para una producción especial de la portada de diciembre de Harper’s Bazaar España.

La artista compartió las fotos en su Instagram y expresó su emoción por formar parte de la publicación. Según escribió, es "un sueño" estar en esa portada capturando una energía fuerte y reflejando la luz de quienes participaron en las imágenes.

El look consistió en una prenda negra de tela translúcida con escote profundo y mangas largas que dejaban ver la piel. Para cerrar el conjunto, eligió una pollera negra de silueta amplia y volumen en la cintura, logrando una mezcla entre elegancia y sensualidad. Para coronar todo, lució su melena XL con rulos bien definidos, que fue uno de los puntos más fuertes de la producción.

En las postales se la ve posando con la cabeza hacia atrás y una mano sobre el pecho en una foto en blanco y negro, y también de cuerpo entero con los brazos extendidos. Una apuesta minimalista pero de alto impacto que confirma que las transparencias son su zona de confort.

El radar de los looks

No es la primera vez que Nathy nos deja con la boca abierta hace poco. En la alfombra roja de los Grammy Latinos 2026 en Las Vegas, deslumbró con un vestido de Richard Quinn, pero lo mejor vino después.

Para la after party, eligió un diseño de la colección primavera/verano 2027 de George Trochopoulos. El vestido, confeccionado en tejido sutilmente translúcido a rayas rojas y off white, tenía una silueta al cuerpo y un escote en V muy pronunciado que llegaba hasta debajo del ombligo.

Fiel a su estilo audaz, la cantante decidió usar el vestido sin corpiño. Completó el outfit con anteojos de sol negros rectangulares y una minicartera de cuero negro matelaseado con correas de metal dorado.

La verdad, Nathy juega con la moda como quiere y siempre sale ganando. ¿Se animarían a usar algo así o les da frío el cuerpo?