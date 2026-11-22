Espectáculos

Francis Mallmann sorprendió a Mario Pergolini al revelar que, si no se hubiera dedicado a la gastronomía, su plan B habría sido ser costurero. Durante su visita al programa Otro día perdido, el cocinero confesó que dedica tres horas de cada mañana a coser a mano, una actividad que incorporó a su rutina diaria.

Mallmann es un chef identificado con la cocina a fuego abierto y los restaurantes en distintos países.

Una pasión recuperada

El oficio de la costura lo aprendió de su abuela cuando tenía cinco o seis años. Aunque dejó de practicarlo por un tiempo, volvió a conectar con ese aprendizaje al cumplir 40 años. Desde entonces, las agujas y los alfileres forman parte de su día a día, conviviendo con las sartenes y las parrillas.

El chef aclaró que no utiliza máquinas, ya que se trata de un trabajo artesanal hecho totalmente a mano. Entre las cosas que cose, mencionó que arregla prendas de sus hijos y crea objetos para uso propio, como boinas donde borda mensajes o sus iniciales, "FM".

Silencio y paciencia en la Patagonia

A diferencia de la imagen de coser mientras se conversa o se mira televisión, Mallmann explicó que prefiere realizar esta tarea en silencio y sin estímulos. Le gusta coser al sol y en sitios frescos, "como en la Patagonia".

En esa región, el cocinero también se dedica a restaurar alfombras antiguas, un proceso que puede demandarle hasta cuatro años por pieza. Pergolini vinculó la duración de los arreglos con el trabajo de Mallmann alrededor del fuego.

El bolso de arreglos y las milanesas

La charla también incluyó el hábito de Mallmann de llevar un bolso lleno de ropa para arreglar, principalmente prendas de sus hijos. Pergolini señaló que, con siete hijos, es lógico que siempre haya algo para reparar.

Además del tema de la costura, el chef aprovechó la entrevista para defender su receta de milanesas de carne a punto azul, que había generado polémica en redes sociales. Mallmann defendió el uso de miga de pan fresco para el empanado.