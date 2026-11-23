Espectáculos

Diego Torres, cantante y compositor de pop y rock, aterrizó en San Juan en el marco de su gira "Mi Norte & Mi Sur Tour". El artista se encargó de cerrar los números nacionales de la segunda velada de la Fiesta Nacional del Sol 2026, bajo la temática "Parque Triásico: Aventura y descubrimiento".

El concierto arrancó cerca de la 1:20 de la madrugada en el Estadio del Bicentenario con el tema "Mi corazón se fue". Después de dedicarle unas palabras a la provincia y al público, Torres propuso hacer un viaje en el tiempo para repasar sus hits más memorables. A pesar de que hubo algunos contratiempos climáticos, el show fue el plato fuerte para cerrar la noche.

Durante la presentación, Diego repitió varias veces la frase "Mi querido San Juan" y logró una conexión total con la gente. Un momento clave fue la canción "Usted", que dedicó a todas las mujeres presentes mientras señalaba distintos sectores del estadio.

El despliegue físico también fue parte del espectáculo. El cantante recorrió las tres pasarelas que se desprenden del escenario y bromeó sobre el esfuerzo de tanto caminar, aclarando que menos mal que sale a correr un poquito.

El clima en el campo fue una fiesta total, con grupos de amigos y familias bailando al ritmo de "Color esperanza", "Guapa" y "Por la vereda del sol". La brisa fresca de la madrugada ni se sintió con la energía del lugar. Además, los vocalistas de Torres tuvieron su propio protagonismo, cantando y jugando con el público.

Con una trayectoria marcada por canciones que forman parte de la memoria musical argentina, Torres logró tocar el corazón de multitudes, sin distinciones de edad ni género. Fue un show espectacular que despertó emociones, nostalgia y disfrute.